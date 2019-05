Vedení fotbalistů Zlína hledá nového trenéra. Přijde Csaplár?

„Ve vzájemných představách se sbližujeme, ale zatím jeho příchod nemůžeme potvrdit. Nechceme se unáhlit, čas nás nehoní,“ uvedl majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka.

Fastav odehrál poslední zápas sezony v pátek v Mladé Boleslavi, k letní přípravě se mají hráči poprvé sejít druhý týden v červnu. Do té doby bude o hlavním kouči jasno.

Ve Zlíně uvažovali také o exsparťanském trenérovi Davidu Holoubkovi, který se čerstvě rozešel se slovenským Ružomberkem v polovině dvouleté smlouvy. První volbou je však Csaplár.

„Má rozhled, byl i v zahraničí. Jeho vnímání fotbalu je trenérsko-manažerské, což je kolikrát důležité i směrem k tomu, jaké máte možnosti a co od klubu očekáváte,“ poznamenal k Csaplárovi sportovní šéf Zlína Zdeněk Grygera.

Šestapadesátiletý rodák z Ostrova nad Ohří osobně sledoval ve Zlíně úvodní semifinálový zápas nadstavby proti Olomouci a podle informací MF DNES si svoje první angažmá na Moravě dokáže představit.

V tuzemském prostředí trénoval zatím jen české kluby – třikrát Příbram, dvakrát Liberec a jednou Slavii Praha se Žižkovem. V zahraničí koučoval řecký Panionios Athény a polskou Wislu Plock.

Příbram vrátil loni do nejvyšší soutěže a ligu bavil otevřeným fotbalem, jenže po březnové porážce od Slavie se s ním prezident středočeského klubu Jaroslav Starka dohodl na předčasném ukončení spolupráce. Aby mohl do Zlína, musí se ještě vyvázat z běžící smlouvy.

Pak se může stát šestým trenérem Fastavu od loňského února, kdy byl odvolán Bohumil Páník. Po něm se na horké zlínské židli vystřídali Vlastimil Petržela, Michal Bílek, Roman Pivarník a Jan Kameník, který všem čtyřem asistoval. Ten byl přitom také ve hře.

„Zamotal nám hlavu a jsem za to rád. I jemu jsem řekl, že jsem byl pozitivně překvapený, jak se toho s asistenty ujali. Dal do toho všechno,“ ocenil Grygera Kameníkův záskok.

Tomáš Poznar

Zlín pod jeho taktovkou postoupil překvapivě přes Olomouc do finále skupiny o Evropu. V ní ale po domácím vítězství 3:1 nad Mladou Boleslaví ve venkovní odvetě selhal 0:3.

„Z toho jsem byl trochu zklamaný. Věřil jsem, že můžeme jít dál a o Evropu se ještě popereme. Ale asi to tak mělo být,“ prohodil Grygera, který je přesvědčený, že Kameníkův čas teprve přijde. V sedmatřiceti má všechno před sebou. „Může udělat velkou kariéru. Teď jsem v jeho případě na křižovatce. Můžeme jít s ním, nebo s někým zkušenějším s jeho spoluprací,“ naznačoval Grygera dva dny po vyřazení.

Klub chce udržet Poznara

Csaplár by měl převzít mužstvo, které se příliš nezmění. Jistý je zatím jen odchod srbského stopera Zorana Gajiče, který odmítl prodloužit smlouvu. Jako náhradu získal Zlín Lukáše Vraštila z Brna, které bojuje v baráži o comeback do ligy.

Prioritou klubu je udržení Tomáše Poznara. Po zimním útěku francouzského kanonýra Beauguela do Plzně stála na Poznarovi zlínská ofenziva.

„Říkal jsem mu, že o něho máme velký zájem. Že se tady zase našel, fanoušci ho přijali, že do Zlína tak nějak patří. Myslím, že to vyhovuje všem stranám,“ shrnul Grygera.

Poznar ve Zlíně hostoval z Plzně, kde má pořád platný kontrakt. Viktoria o něho ale na rozdíl od Fastavu nejeví zájem. Po loňském nevýrazném hostování v Ostravě v domácím prostředí Poznar ožil a s osmi trefami odehrál brankově nejplodnější prvoligovou sezonu.

„Splnilo se to, co jsme od něho očekávali. Že všechno odmaká, nepoleví, že přidá nějaké góly. Že bude rozdílovým a klíčovým hráčem, což v některých zápasech byl,“ zdůraznil Grygera.

Týmu ve stávajícím složení věří. „Jsem přesvědčený, že kluci, kteří tady jsou, kvalitu mají. I když jsme někdy mohli pochybovat. Zápasy v nadstavbě ukázaly, že v sobě něco mají. Jenom to chce z nich to maximum dostat a držet je co nejdéle na nadprůměrných výkonech,“ dodal Grygera.

To už bude s největší pravděpodobností úkol pro Josefa Csaplára.