Csaplár převzal Zlín s elánem. Nepřišel jsem udělat pakárnu, říká

Smlouvu na sezonu s opcí podepsal minulý týden, v úterý ho klub představil oficiálně. A Csaplár se hned pustil do práce s elánem jemu vlastním.

„Chci, aby měl fotbal vášeň. Aby divák viděl, že je na hřišti jedenáct lidí, kteří tam nechají všechno,“ povídal na tiskové konferenci po úvodním tréninku letního drilu.

Zlín zahájil přípravu na novou sezonu jako třetí tým soutěže po Českých Budějovicích a Plzni jen dva a půl týdne poté, co ztroskotal ve finále nadstavbové skupiny o Evropu.

„Když přijde nový trenér, je dobře, aby tým pořádně poznal. Proto jsem rád, že jsme začali dříve,“ poznamenal Csaplár.

Liga startuje 13. července, na důkladnější seznámení tak má necelých pět týdnů. Před soustředěním v rakouském Lienzu, kam odjede Zlín příští čtvrtek, by mělo být jasněji o podobě kádru. Pryč je srbský stoper Gajič, jehož nahradil brněnský Vraštil.

Plán přípravy Zlína 15. 6. Trnava (Holešov, 16.00) 19. 6. Brno (Luhačovice, 14.00) 20. až 27. 6. soustředění v Lienzu 22. 6. FK Škendija 27. 6. Lokomotiv Moskva 6. 7. Senica (Letná)

Klub momentálně řeší přestup univerzála Libora Holíka do Jablonce výměnou za lotyšského útočníka Dávise Ikauniekse a ofenzivního záložníka Jakuba Janetzkého, který v minulé sezoně hostoval v Opavě. „Oba chceme na přestup,“ naznačil sportovní ředitel klubu Zdeněk Grygera.

O Ikauniekse stál Zlín už dříve, jenže z Jihlavy ho loni získal Jablonec, kde se však ofenzivní šikula neprosadil. Ve Fastavu věří, že se jim povede lotyšského reprezentanta fotbalově oživit. „Vidíme v něm velký potenciál,“ řekl Grygera na adresu autora devatenácti prvoligových branek.

Příchodem Ikauniekse s Janetzkým by však posilování skončit nemuselo. „Padlo zhruba sedm jmen, o kterých jsme se bavili. Jsou to hráči v zajímavém věku, kteří jsou ještě do budoucna prodejní,“ nastínil Cspalár. Konkrétně je sice nejmenoval, má však jasnou představu, co mají splňovat. „Do Zlína by měli přijít hráči, kteří sem chtějí a jsou ambiciózní. Měli by být běžecky silní, rychlí, aby uměli dát gól.“

Ať už dorazí, nebo ne, na Csaplárových ambicích to nic nemění: „Osobně bych chtěl hrát se Zlínem o první šestku.“