Zlín potopilo vyloučení Poznara. Pád ve vápně? Hloupost, říká Páník

Spoluhráči mu zbytečné vyloučení nevyčítali, trenér Bohumil Páník se však na klíčovou figuru svého týmu zlobil. I kvůli jeho klukovině padá na poslední ligové vítězství Zlína ve vzájemných duelech už více než dvanáct let prach.

„Byl to hloupost a Tomáš to ví,“ pronesl Páník, jehož celek tak přenechal Severočechům v neúplné tabulce Fortuna:Ligy páté místo.

Co vám Poznar k inkriminovanému okamžiku řekl?

Ptal jsme se ho, proč nešel do střely, když měl balon krásně vtažený. Říkal, že tam zaregistroval pohyb nohou protihráče, pak reagoval reflexivně.

Za protesty proti jeho vyloučení jste sám dostal žlutou. Byl jste v daný moment přesvědčený, že měl sudí Berka pískat penaltu?

Mě spíše mrzí jeho první žlutá karta. Nevím, za co ji dostal. Jestli tam byl vystrčený loket. Pochybuji. Neviděl jsem tam žlutou kartu. Jsou to srážky hrotových hráčů se stopery. Když se na to podíváme z pohledu žlutých karet, tak Conde udělá penaltu a nedostane žlutou kartu. Mluvím proti nám, ale je žlutá karta a žlutá karta.

Jak moc bude nejlepší střelec týmu scházet příští kolo v Příbrami?

To se uvidí. Dostanou příležitost jiní hráči a je potřeba, aby ji využili. Proto tady jsou. Máme týden, abychom je našli a vytipovali a podali zase dobrý výkon, protože tentokrát jsme dobrý výkon nepodali.

Aktivní Jawo, který přišel na hrot po pauze, si o místo řekl, ne?

Ano. Chystali jsme ho do sestavy už minulý týden v Karviné, ale měl problémy, místo něho nastoupil Dramé a dal dvě finální přihrávky. Teď přišla řada i na něho, bohužel díky vyloučení Poznara. Ukázal, že je výborným hráčem a můžeme s ním do Příbrami počítat.

Po sérii tří vítězství se čekalo, že vstoupíte do zápasu sebevědomě. Jenže jste vypadali zakřiknutě, proč?

Nebyli jsme zakřiknutí. Měli jsme těžší nohy a od začátku byli horším týmem. Nepovedlo se nám chytit rytmus hry. Jablonec byl rychlejší, ve středu pole obratnější, lépe pracoval s míčem. Všude nám chyběl krok, půlkrok, neměli jsme vypadlé balony. Standa Dostál (brankář) nás jako vždycky podržel. Postupně jsme se vzpamatovali, hru jsme trochu srovnali, jenže přišla červená karta. Přitom chvilku předtím byl Poznar v dobré pozici. Kdyby na míč dosáhl, možná bychom vedli 1:0. V deseti už to bylo strašně těžké. Jablonec byl trpělivý. Jakmile jsme poprvé inkasovali, už to byla jen otázka, jestli náhodou neuteče Jawo.

Neutekl a Zlín jako obvykle s Jablonec prohrál a sérii bez vítězství ve vzájemných zápasech protáhl už na patnáct. To už nemůže být náhoda, ne?

Proti některým mužstvům se vám hraje lépe, proti jiným hůře. Vím, že novináři počítají série. Já se vždycky dívám na zápas jinak a beru sílu soupeře. A Jablonec je silný soupeř. My jsme byli horší a zaslouženě prohráli.