Zlín nezvládl závěr podzimu. Budu mít špatné Vánoce, mrzí trenéra Páníka

„Utkání bylo o našich chybách, které hosté dokázali využít. A o našich nevyužitých gólových situacích,“ litoval trenér Bohumil Páník zbytečné porážky 2:3, která mu pokazila svátky.

Pardubice jste v neděli jasně přehráli, Teplice doma také. Jeden získaný bod musí být frustrující, že?

Vánoce budu mít špatné. Budu to v sobě nosit. Těžko se toho zbavujete, přemýšlíte proč, co jste mohli udělat více. My trenéři prožíváme porážky více než hráči, hledáme motivaci, jak to zlomit. Je to pro mě obrovsky frustrující. Počítal jsem, že utkání zvládneme, když jsme nevyhráli nad Pardubicemi. Že se nám to vrátí. Ono se to ale vrátilo opačně.

Co třeba střídání brankáře Dostála, který musel už v 8. minutě na šití hlavy? Nemělo přijít dříve než v nastavení první půlky? I hosté přiznali, že na jeho možné problémy sázeli.

O tom nerozhoduji já, ale samotný hráč plus lékař. Vyloženě to nechávám na nich, nevidíte do toho.

Těsně před pauzou jste ho ale chtěli stáhnout. Jenže jste nechali hosty zahrát roh, po němž jste podruhé inkasovali.

Je pravidlo, že když je obranná standardka a vystřídáte, tak většinou dostanete gól. Říkali jsme si, že to necháme dohrát, až budeme mít míč v držení. Když hráč nemůže, má si lehnout a nechat se vystřídat. Nevím, v jakém byl stavu. To musí vědět on sám.

S Pardubicemi vám obrana fungovala, přesto jste udělal jednu změnu. Proč?

Kolář je nemocný, takže nemohl nastoupit. Jinak bych do obrany určitě nesahal.

I vzhledem k počtu vyložených šancí by byla pro vás remíza ztráta, ne? Teplice v zásadě žádnou neměly.

Když honíte výsledek, třikrát vám utečou o gól, tak je to o mentální síle. Mohli jsme dát na 3:3, ale překopli jsme bránu z osmi metrů. Kdyby měli hosté takovou šanci, proměnili by ji. Dokážeme soupeře přestřílet, máme více útoků, ale bohužel. Balon nám leze do brány, jenže trefí Poznara. Pak Dramé nedokopne míč do brány z malého vápna. Pokračujeme v menší produktivitě, přesto jsme vstřelili dva góly. Ale nemůžeme dostat tři. Vyhrabeme se z 0:1, z 1:2 a když se nadechujeme, že utkání převrátíme, tak uděláme dětskou chybu.

Se 16 body po podzimu nejste spokojení, že?

To víte, že nejsme spokojení. Kdybychom jich měli 19, tak bychom řekli dobře, jsme jeden bod v plusu. Místo toho jsme minus dva.

Kdy sezvete hráče ke krátké zimní přípravě?

Začínáme 4. ledna. Od nového roku musí hráči splnit tři individuální tréninky. Přijdeme a hned se musí začít hrát fotbal. Odehrajeme dva přípravné zápasy a hned jdeme do mistrovského utkání.

Jakou máte představu o kádru na jaro?

Nemáme krajní beky, abychom mohli hrát v obraně čtyřku. Cedidla to hraje na sílu, není to vraceč, ale klasický stoper, řízný, který má problémy technického rázu. Jsme omezení, nemáme kreativitu, nemůžeme měnit organizaci hry. Na každého soupeře platí něco jiného. Musíme hrát na tři stopery. Věřím, že se vrátí Robo Matějov, ale ještě bychom potřebovali beka na druhou stranu. Na ostatních postech vystačíme.