Poznar vystřídal role a Zlín proti Jablonci pokračuje v marné sérii

Severočeši byli v prvním poločase nebezpečnější. V 8. minutě se opřel do hlavičky po centru Holíka ‚novopečený‘ stoper Zelený, ale míč po jeho gólovém pokusu brankář Zlína Dostál na čáře zkrotil. Gólman domácích o půlhodiny později zneškodnil i tvrdou ránu Hrubého.



Hlavní postavou zápasu byl ovšem zlínský útočník Tomáš Poznar. Poté, co v předchozích dvou kolech trefil vítězství Fastavu, však tentokrát zápornou. Po dvou žlutých kartách musel už ve 45. minutě ze hřiště a za stavu 0:0 nabídl hostům dlouhou přesilovku.

„Poznymu nic vyčítat nebudeme. V minulých dvou kolech nám vystřelil šest bodů,“ zmínil záložník Marek Hlinka tři Poznarovy branky. Sudí Berka sečetl domácímu kanonýrovi faul ze vzdušného souboje a pád ve vápně. „V deseti jsme byli paradoxně nebezpečnější,“ podotkl Hlinka.

„Nerad hraju proti deseti, protože to většinou zavání nějakým průšvihem. Každý si řekne, že musíte vyhrát čtyři nula, ale takhle to není. Oslabený soupeř hraje z obrany, z dobrého bloku a jakákoliv jeho standardka může být smrtelná,“ podotkl trenér Jablonce Petr Rada.

Jeho tým se opravdu po změně stran dlouho trápil, ale poločasovou přesilovku nakonec přece jen využil. V 71. minutě Hrubý parádní nahrávkou šajtlí vysunul na levé straně do vápna za obranu Pilaře, jenž zkušeně překonal Dostála. „Samozřejmě to pro nás byla obrovská výhoda, že jsme hráli dlouho proti deseti. O přestávce jsme si říkali, že se tím ale nesmíme uspokojit, že musíme být dál aktivní, najít tam skulinku a vstřelit branku. A to se nám povedlo,“ pochvaloval si Václav Pilař.

V závěru sestřelil Schranze v náběhu do pokutového území zlínský Conde a sám nejlepší jablonecký kanonýr zpečetil z penalty čtvrtým gólem v sezoně výhru svého týmu. „Výhry ve Zlíně, který je v domácím prostředí velice nepříjemný soupeř a předtím měl vítěznou sérii, si velice cením,“ řekl Petr Rada.