Fotbalový Zlín se rozjel, jenže ho čeká pauza až do Velikonoc

„Hráli jsme výborné utkání s Pardubicemi, ale gól jsme nedali. Hráli jsme dobře i v Liberci, přesto jsme prohráli. Teď jsme k dobrému výkonu přidali góly,“ lebedil si trenér vítězného týmu Bohumil Páník po nejvyšší výhře sezony.

Když Zlín v lize naposledy, v srpnu 2019, zvítězil o tři branky v Opavě, vedl Páník Ostravu.

„Vyhrál naprosto zaslouženě, od první minuty si za vítězstvím šel. Měl po něm větší touhu, vyhrával osobní souboje, byl agresivnější,“ ocenil výkon Fastavu jeho budějovický protějšek David Horejš.

Zatímco týden předtím se Páníkova družina doma proti Bohemians protrápila k bezbrankové remíze, teď přidala fotbalovou nadstavbu.

„Minule nám ofenzivní čtyřka nezahrála tak dobře, nebyli jsme nebezpeční. Teď se probudili,“ chválil Páník zvýšenou aktivitu útočných hráčů.

Poprvé v sezoně dal Zlín gól střelou z přímého kopu. Trefil se host z Ostravy Potočný, který přišel do Zlína nabýt ztracené sebevědomí.

„Roman ho tady pomaličku získává. Dobře pro něj i pro nás,“ pronesl Páník.

Potěšit ho musela také souhra Dramého s Jawem na pravé straně: „Najdou se, dokážou si vyhovět. I jazykově se domluví na hřišti. To je plus. Teď jim to klapalo.“

Dramé svůj výkon vyšperkoval gólem na 2:0. Drobného překonal překvapivou ránou slabší pravačkou. „Nepřekvapilo mě to. Trefuje se tak i na tréninku. Je to pro něho povzbuzení, aby pravou používal častěji.“

Ofenzivu pomohl rozpohybovat uzdravený Janošek. V záložní čtyřce nahradil Condeho, který si odjel do Guineje vyřídit prodloužení pracovního víza.

„Věřím, že příští zápas proti Karviné stihne,“ připomněl Páník, že jeho tým nastoupí v lize až za tři týdny, na velikonoční neděli.

Páteční utkání v Plzni bylo kvůli karanténě Západočechů odložené na neurčito.

„Plán na tři týdny máme hotový. Odehrajeme dvě přípravná utkání, aby se dostali do hry hráči, kteří toho tolik neodkopali,“ nastínil Páník.

Reprezentační přestávku stráví zlínští fotbalisté v klidu. Z posledních čtyř kol získali deset bodů, lepší sérii v letošní sezoně nepamatují. Zbavili se sestupových starostí, osmé Pardubice mají najednou na dostřel dvou bodů.

„Ale pořád se dívám dozadu. Máme před sebou jedenáct kol. Nikdo nic neslaví. Fotbal je ošidný,“ zůstává Páník opatrný.