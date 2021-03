Jiráček končí ve fotbalovém Zlíně za nejasných okolností

„Není to nic nového, ale skoro dva týdny stará věc. Chtěli jsme počkat, v klidu to dořešit. O to více mě mrzí, že se to dříve objevilo na různých webech než na stránkách klubu,“ pronesl Jiráček. „Jsem zklamaný. Je to pro mě absolutně nepochopitelné. Dokud to klub neoznámí, důvody komentovat nebudu.“

Jiráček měl podepsanou smlouvu do konce letošní sezony.

„Nevím, co v červnu bude. Snažím se pořád maximálně udržovat, cítím se fyzicky pořád dobře. Musím pochopitelně trénovat i odpočívat víc než doteď. Ale končit se mi určitě nechce. Uvidíme v červnu, jestli budu pokračovat tady ve Zlíně, nebo někde jinde,“ naznačil Jiráček v lednovém rozhovoru pro portál Gól.cz, že s prodlužením kontraktu na Letné moc nepočítal. „Samozřejmě bych tady ve Zlíně pokračoval rád. Ale opravdu těžko odhadovat, co v létě bude.“

Možný konec kapitána mužstva naznačovala únorová slova generálního ředitele klubu Zdeňka Grygery.

„Po Vánocích jsem s ním seděl, měl zrovna zranění. Známe se. Víme, jak jsou věci dané. Ještě si sedneme. Musí to dávat smysl po všech stránkách – jak jemu, tak i nám,“ pronesl Grygera.

Pokračování už ale Jiráčkovi nedávalo smysl a s Fastavem se dohodl, že kontrakt předčasně vypoví ještě před jeho vypršením.

Jeho pozice v mužstvu se radikálně změnila po zápase 11. kola v Příbrami, kde Zlín nečekaně prohrál. Do té doby chyběl Jiráček na hřišti jen 22 minut, pak už ho trenér Bohumil Páník nasadil do základní sestavě pouze jednou v domácím duelu proti Slavii, když chyběla kvůli covidu řada hráčů.

Naposledy nastoupil Jiráček v Olomouci jako střídající hráč, v minulém zápase proti Českým Budějovicím už ani nebyl na soupisce.

Účastník Eura 2012 odehrál ve Zlíně, kde se mezitím s rodinou usadil, celkem 105 ligových utkání, ve kterých dal šest branek.