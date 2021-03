Čtvrtá penalta po zásahu VAR. Jenže Zlín z nich má jen poloviční úspěšnost

„V poslední době nám videorozhodčí pomáhá. Ale na druhou stranu, pokud ty zákroky jsou na penaltu a je to oprávněné, tak by měl VAR takhle fungovat,“ říká zlínský obránce Dominik Simerský, který v sobotním duelu proti Bohemians penaltou po jeho zásahu pohrdl. I proto skončil zápas bez branek a Zlín tak přišel o vítězství.

Bodově vyjádřeno, zachránil VAR Zlínu na jaře čtyři body. Remízu v zápasech s Baníkem (1:1) a v Brně (0:0) a týden staré vítězství v Olomouci (1:0). A to mohli mít fotbalisté Fastavu o tři body více, kdyby při exekuci penalty neselhali Simerský a Poznar v Liberci (0:1).

„V momentě, kdy jde rozhodčí na video, je jasné, že je to rozporuplná situace, kterou musí rozhodnout. VAR by to nekouskoval zbytečně. Oni u toho sedí dvě tři minuty, rozfázují si to, zpomalí. My to nevidíme přes skrumáž hráčů a máme to osmdesát metrů,“ rozhovořil se zlínský trenér Bohumil Páník na téma videorozhodčích po emotivním derby v Brně, kde dodnes cítí křivdu.

Stejně jako trenér Bohemians Luděk Klusáček po utkání na zlínské Letné.

„VAR řeší detaily a mikrosouboje, které nejsou podstatné pro tu situaci. Když někdo někoho trošku přistrčí nebo mu šlápne na nohu, to nejsou penalty. Ty by měly být jasné. Je to příliš,“ vadilo Klusáčkovi, jak rozhodčí posoudili souboj hostujícího stopera Lukáše Hůlky s domácím kapitánem Tomášem Poznarem. „Soupeřův hráč říkal, že jsem ho jednoznačně prošlápl. Já si žádného kontaktu vědom nejsem,“ bránil se Hůlka.

Zbyněk Proske ale u videa faul odhalil, a přestože k němu došlo těsně po zlínské akci, rozhodčí Tomáš Klíma pokutový kop v duchu pravidel po zhlédnutí záznamu odpískal.

Ve Zlíně znají stejnou situaci také v obráceném gardu. V úvodním kole prohráli doma derby se Slováckem 1:2 poté, co videorozhodčí odhalil faul Jiráčka po nepřesné střele Navrátila.

„VAR je dnes velká zbraň,“ poznamenal Hůlka.

I díky videu se Zlín vymanil z bezprostřední hrozby sestupu.