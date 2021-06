Můj největší gól, vzpomíná Jiráček na postupovou trefu na Euru 2012

Branku do sítě polského gólmana Tytona si vybavíte, že?

Mám ji v hlavě. Byla nejdůležitější, která se mi v kariéře povedla. Vím, že Tomáš Hübschmann zachytil balon. Posunul ho na Baryho (Milan Baroš), který si ho navedl a těsně před šestnáctkou mi ho nahrál. Zasekl jsem si ho na pravačku a střelou po zemi jsem dával na 1:0.



Co vám letí myslí, když si na turnaj v Polsku vzpomenete?

Celá atmosféra Eura. Od prvního dne jsem si to maximálně užíval. Když vezmu letošní mistrovství, tak mě za kluky mrzí, že tohle samé si nemůžou vychutnat oni. Musí neustále cestovat, dojíždět za zápasy. Tím to trochu ztrácí kouzlo.

I když jste tehdy postoupili do čtvrtfinále, výsledek se docenil až později. Mrzelo vás to tehdy?

Věděli jsme, jak reagují fanoušci. Trenér Bílek dostával mediální masáž. Ale mančaft byl velice silný, byli jsme dobrá parta. I když to po prvním zápase s Ruskem (1:4) moc dobře nevypadalo, tak jsme se ještě více semkli a dvakrát zvítězili, což nám zajistilo první místo v tabulce. Už tohle pro nás byl úspěch.

V Polsku jste byl na vrcholu kariéry, viďte?

Stoprocentně souhlasím. Prožíval jsem nejlepší léta. Maximálně jsem si to užíval. Moc si toho vážím. Jsem rád, že jsem něco takového mohl zažít.

Petr Jiráček střílí vítězný gól v duelu s Polskem na Euru 2012.

Na letošním Euru hraje z polského Eura už jen Vladimír Darida. Řekl byste, že došlo k úplné generační proměně?

Už je to devět let. Většina kluků byla v Polsku před vrcholem své kariéry. Vzpomínám si, že Vláďa se na Euro dostal díky donominaci. Trenér Bílek se rozhodoval mezi ním a Danem Pudilem. Nakonec vzal jeho a udělal dobře. Vláďa je na třetím Euru, je kapitánem, daří se mu, což dokazuje v každém zápase.

Může současný tým zopakovat váš čtvrtfinálový úspěch?

Postoupit z téhle skupiny by byl obrovský úspěch. Byť se klukům tolik nevěří, mají dobrý mančaft, správnou dravost, spousta jich hraje nějaký čas ve velkých ligách. Viděl jsem první zápas. Je dobré, že ho zvládli. Ne že by byl zlomový, ale pro sebevědomí je hodně důležitý. Můžou v klidu potrénovat a připravit se na další.

Zdá, že česká reprezentace byla před Eurem v podobné situaci jako vy před šampionátem v Polsku. Role outsidera vám seděla?

Také nám málokdo věřil a po prvním zápase nám asi nevěřil nikdo. Teď jsou kluci v lepším postavení než my. Bude záležet na nich, jak k tomu přistoupí. Jsou sebevědomí, chtějí udělat nějaký úspěch a půjdou si za tím.

Třeba jako Patrik Schick, který oslnil v utkání se Skotskem svět gólem z poloviny hřiště?

Co na to říct? Byla to fotbalová paráda. Je vidět, že Patrik je opravdu dobrý hráč. Že má ohromný přehled. Není lehké to z takové dálky trefit a on to trefil parádně. Lépe už to nešlo.

Pojďme k vaší kariéře. Poslední ligový zápas jste odehrál v Olomouci na konci února, pak jste se Zlínem rozvázal smlouvu. Chybí vám fotbal?

Hraji ho celý život. Ale časy se mění a možná už nastala doba rozhodnout se, jestli budu pokračovat, nebo ne. Každý den o tom přemýšlím.

Bije se to ve vás hodně?

Je to složitější. Je mi 35 let, ve Zlíně jsme se s rodinou usadili. Na cestě je druhý potomek, malý jde do školy. To je hodně neznámých, které musíme řešit. Otázka, jestli někam dojíždět, nebo se stěhovat a žít malinko v nekomfortu. Nebo dát fotbalu sbohem a začít jiný život.

Co by vás přesvědčilo, abyste pokračoval?

Těžké odpovědět. Musí se vzít v potaz hodně věcí. Hlavně musí být chuť k fotbalu. Dávat mu pořád sto procent.

A tu chuť jste ve Zlíně ztratil, že?

Na konci jsem neměl z fotbalu radost. Když ji nemáte, odchází chuť. Pak to nemá smysl dělat. I Zdeněk Grygera (generální ředitel Zlína) to o mně zmiňoval. Že buď dělám všechno naplno, nebo to nedělám vůbec. Když sám zjistíte, že sportu nedáváte všechno, co ve vás je, je někde chyba. Pak je lepší od toho odejít, nebo přestoupit.

Ve Zlíně jste kroutil čtvrtou sezonu, zamiloval jste si kraj. Takový rozchod vás musel mrzet, ne?

Konec jsem si představoval jinak. V životě si to člověk maluje nějakým způsobem, a většinou to dopadne úplně obráceně. A tohle byl přesný příklad. Je to škoda. Ale na světě se stávají horší věci. Samozřejmě přeji Zlínu to nejlepší do nové sezony, ať se jim daří a pohybují se v tabulce někde jinde než loni. Věřím, že na to kádr mají.

Je po změně trenéra ve hře váš návrat do klubu?

K tomu bych se nechtěl moc vyjadřovat.

Tak jinak. Nabídky máte?

Nějaké jsem dostal. Zvažuji, jestli to má ještě cenu rvát přes koleno, nebo se dívat jiným směrem. Všechno je možné. Sotva se otevřelo přestupové okno. Kádry se doplňují. Je brzy o tom mluvit.

Už tušíte, čemu se chcete věnovat po kariéře?

Nad tím nepřemýšlím. Jsem rád, že jsem z kolotoče na chvíli vysedl. Mohl jsem se soustředit na jiné věci než fotbal. Posledních dvacet let to byla priorita číslo jedna. Otevřelo mi to oči. Co přijde, to přijde.