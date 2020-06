Ať je příští sezona klidnější, přeje si zlínský kapitán Jiráček

„Spadlo to z nás, všichni jsme rádi, že si ligu zahrajeme také příští sezonu. Ale plyne z toho ponaučení, že příště by se nám to mohlo vymstít,“ uvědomuje si Jiráček, že Zlín letos dlouho balancoval na hraně sestupu.



Zbavili jste se sestupových starostí. Ulevilo se vám hodně?

Samozřejmě. Tuhle sezonu hodnotím za sebe jako nevydařenou. Jsem zklamaný, že jsme hráli spodní skupinu. Ale vzhledem k tomu, v jakém stavu jsme byli, a s ohledem na koronavirovou pauzu jsme barážovou skupinu zatím odehráli – až na druhý poločas v Teplicích – celkem slušně.

Tam jste prohráli 1:4, a přesto jste mohli po zápase slavit záchranu. To jsou paradoxy, že?

Po zápase jsme byli naštvaní, protože prohrát o tři góly je dost. Kór po předchozích dvou domácích utkáních, která nám celkem vyšla. Když vedete 1:0, a nakonec prohrajete 1:4, tak je něco hodně špatně. Konec zápasu nám absolutně nevyšel. Horší je, že to není poprvé. Musíme se poučit. Budeme si k tomu muset říct něco ostřejšího, abychom pochopili, že takové výpadky se nám stávat nemůžou.

Čím si vysvětlujete kolaps v závěru?Těžko říct. Možná ztráta koncentrace. Najednou si myslíme, že to půjde samo, trošku se uvolníme v hlavách a soupeř toho využije. Nejsme na hřišti připravení tak, jak bychom měli. V první lize mají týmy kvalitu a dokážou nás potrestat.

Měl jste někdy v průběhu sezony obavy, že to může dopadnout špatně?

Hlavou mi to párkrát proběhlo po některých zápasech, které jsme odehráli opravdu špatně. Ligu jsme chtěli zachránit, to se nakonec povedlo, ale je potřeba si věci rozebrat, poučit se z nich a vyvarovat se jich, jinak to bude k ničemu.

Potvrdila porážka v Teplicích, že jste oproti domácím střetnutím venku poloviční?

Neřekl bych, že je to venkovními zápasy. Ale tím, že podáváme nevyrovnané výkony a po dvou vydařených zápasech si myslíme, že to půjde samo. Vždycky nás to ztrestá. Ve Zlíně jsem to zažil už několikrát a je potřeba si uvědomit, že každý zápas v lize je těžký. Vyhraná utkání by nám měla pomoct. Měli bychom si vážit, že jsme se odrazili, že se nám daří, a ne podlehnout tomu, že to půjde samo.

K záchraně vás dovedl staronový trenér Bohumil Páník. Byl jeho návrat ten správný impulz?

Ve finále to tak je. Trenér polovinu šatny znal, věděl, do čeho jde. Kluci ho znali a věděli, na co se mají připravit. Jeho taktické pokyny zněly mnohem jasněji, než kdyby přišel úplně nový trenér. Byla jen otázka času, kdy si to začne sedat. Poslední kola už vypadala docela dobře. Proto mě mrzí, že pak přijde takový zápas jako v Teplicích.

S největší pravděpodobností zůstanete třináctí. Co čekáte od posledních dvou kol?

Nechceme končit odchozeným zápasem. Ve hře je šest bodů – a lepší je na konci sezony vyhrávat než dostat dvakrát šišku. Motivace je jasná, vyhrát poslední domácí zápas a rozloučit se s fanoušky vítězně a důstojně.

Co vaše osobní motivace? Jak jste nesl, že jste první dva duely nadstavby začal na lavičce?

Neměl jsem s tím žádný problém. Bohužel jsem se zranil, kluci odehráli dva dobré zápasy a všechno klapalo. Kdybych byl trenérem, tak bych sestavou také nehýbal. Mám pro to absolutní pochopení.

Platí, že se chcete usadit ve Zlíně?

Když to říkám, myslím to vážně. Jsem tady spokojený, jen bych rád dohrával sezonu ve větším klidu než tuhle.