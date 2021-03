Přijeli jsme si jen zahrát fotbálek, štve budějovického kouče

„Jsme zklamaní z výkonu i výsledku. Zlín byl od začátku zápasu lepší a zaslouženě vyhrál. Budu k týmu kritický. Výkon, který jsme podali, byl hodně špatný. Nejde hrát s takovýmto přístupem,“ zlobil se hlavní trenér Dynama David Horejš. „Přišlo mi, že jsme si jen tak přijeli zahrát fotbálek, že jsme asi už spokojení, když máme třicet bodů. Měli bychom se nad tím zamyslet,“ pokračoval.

I když Budějovice Zlín chvílemi přehrávaly, na góly to nestačilo. V dresu Dynama byl nejblíže gólu Diop, který ale ke konci zápasu trefil hlavou jen břevno. „Je to hodně nepříjemné. My jsme byli na balonu, hráli jsme, jenže Zlín nás trestal přesně z toho, na co jsme si měli dávat pozor. Tedy ze standardních situací a rychlých brejků,“ krčil rameny obránce Lukáš Havel.

Podle něj sobotní duel rozhodl druhý gól Zlína, kdy Youba Dramé vběhl do šestnáctky Českých Budějovic, napřáhl a trefil se přesně k tyči. „Pro mě nejdůležitější moment zápasu. Pomalu jsme je začali přehrávat, dostávali jsme se na koně a měli jsme i šance, ale pak jsme naopak dostali z brejku gól. A bylo více méně po zápase,“ dodal Havel smutně.

„Že nedáváme góly, je také možná dané tím, že týmy si nás už lépe hlídají a nedovolují nám naše náběhy při standardkách. Soupeři nás dobře čtou,“ zamyslel se Lukáš Havel.

České Budějovice tak nejsou nyní v nejlepší formě. Navíc na ně čeká těžká zkouška. V neděli přivítají na svém stadionu Spartu a potom 4. dubna zamíří do Plzně.

Spartu v sezoně porazili 4:2

Ale třeba si svěřenci Davida Horejše vzpomenou na začátek sezony, kdy se jim právě proti pražskému favoritovi zadařilo. Tehdy nastoupili na Letné po šesti kolech a třech uhraných bodech a vyhráli 4:2.

„Naše pozice je teď úplně jiná, teď máme bodů třicet. Nemůžeme ale k zápasům přistupovat jako v poslední době. Chybí mi větší zodpovědnost a touha vyhrát, která nás zdobila dřív. Góly, které dostáváme například ze standardních situací, ty jsme dřív nedostávali,“ upozornil Horejš a zmínit zápas s Opavou, kde Jihočeši neuhlídali standardku a dostali gól, nebo utkání s Boleslaví, kdy inkasovali v 95. minutě. „Dřív jsme byli preciznější a tohle jsme uměli hlídat,“ popsal.