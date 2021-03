Budějovičtí fotbalisté chtějí svou černou sérii zlomit znovu se Spartou

Dynamo i tentokrát před atraktivním soubojem není v ideálním rozpoložení, pětkrát za sebou v lize nevyhrálo. Proti však nyní hrají i forma soupeře a vlastní absence. „Zatímco na podzim se nám vraceli klíčoví hráči Pavel Šulc a Mick van Buren, teď počítáme hlavně ztráty,“ připouští trenér David Horejš.

Při skládání sestavy bude mít omezený výběr. Kvůli dohodě klubů nemohou nastoupit brankář Vojtěch Vorel a záložník Filip Havelka. Za čtyři žluté karty bude pykat Benjamin Čolič a mimo je i další obránce Matej Králik. Toho limituje zranění, stejně jako útočníka Davida Ledeckého. A dost možná nenastoupí ani středopolař Petr Javorek.

To už je citelný zásah do sestavy ve všech řadách. I tak však Dynamo touží uspět. „Bylo by příjemné se na Spartě zase chytit. Nezlobil bych se, kdybychom zopakovali výsledek z podzimu,“ přeje si kouč.

Letenští jsou pro Jihočechy v posledních letech až nečekaně oblíbený soupeř. V lize s nimi neprohráli už třikrát za sebou, k letošní výhře zapsali loni remízy 2:2 a 3:3. „Už jsme na to v kabině vzpomínali. Kdyby se to povedlo jako u nich na podzim, bylo by to skvělé,“ velí budějovický záložník Patrik Čavoš.

Bodový zisk i zlepšený výkon jsou však pro Dynamo víc než vhodné, protože poslední zápasy byly daleko od představ hráčů i trenérů. „Všichni víme, že to bylo špatné. Pojmenovali jsme chyby, vyhodnotili si to a jsme z toho spíš smutní než nervózní. Je jenom na nás, abychom se zlepšili a vrátili se na vítěznou vlnu. Musíme se vyvarovat chyb, které opakujeme,“ myslí si.

Na vzniklou situaci po prohře 0:3 ve Zlíně reagoval i jeden z akcionářů Miroslav Dvořák, který si v prohlášení na klubovém webu žádá zlepšení přístupu hráčů i výsledků. „Nechci to komentovat a ani mi to nepřísluší. Soustředím se na věci, které mohu ovlivnit, a to je hra našeho týmu,“ reagoval Horejš.

„Osobně ani weby a sociální sítě nečtu. Ale majitelé mají samozřejmě právo vyjádřit svůj názor, když nejsou spokojení. Shodujeme se, že výsledky ani výkony teď nejsou dobré, že se nám nedaří a že se musíme zlepšit,“ doplnil Čavoš.

Střední záložník budějovického týmu zároveň v nedělním duelu uzavře první kompletní půlrok v pozici kapitána. Právě před utkáním na Spartě mu totiž předal pásku Jaroslav Drobný. Čavoš však už na pozici v závěru minulé sezony zaskakoval za Tomáše Sivoka. „Myslím, že se nic moc nezměnilo. A snad není jiné ani moje chování. Vážím si toho a řekl bych, že to byl celkově úspěšný půlrok. Právě na Spartě jsme sezonu zlomili správným směrem,“ hodnotí 26letý středopolař.

Čavoš v týmu soupeře začínal a vždy to pro něj bude speciální duel. „Strávil jsem tam řadu krásných let a netajím se tím, že Spartě fandím. Ale teď ji chceme znovu porazit. Pod novým trenérem Vrbou vyhráli posledních pět zápasů, zlepšili se, jsou lepší na míči. Bude to těžší duel než na podzim, ale i tak chceme uspět,“ uzavírá.