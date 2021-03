Možná jen do víka by to bylo hezčí, zubil se Potočný po parádní trefě

„Hned jak jsem přišel, dali mi trenéři důvěru. Bylo vidět, že mi věří i kluci. Cítím se pak dobře. Předtím jsem byl fakt hlavou dole. Tohle prostředí a tahle změna mi prospěla a jsem za ni strašně rád,“ povídal Roman Potočný po pohodové domácí výhře 3:0 nad Českými Budějovicemi.



Míč jste z úhlu posadil přes zeď přesně k bližší tyči. Takhle jste to měl naplánované?

Chtěl jsem hlavně dostat míč přes zeď, protože naposledy jsem Drobnému dvakrát kopal na jeho stranu a dvakrát mi tam stál.

Lépe to umístit nešlo, viďte?

Asi ne. Možná do víka by to bylo hezčí. (úsměv) Udělali jsme krásnou šňůru. Čtyři zápas, deset bodů. Zápas proti Budějovicím jen potvrdil, že jsme na dobré vlně. Máme tři týdny pauzu. Potrénujeme.

Překvapilo vás, jak relativně snadno jste zvítězili?

Měli jsme dobře nastavenou taktiku. Každý zápas je stejný, začíná 0:0. Záleží, jak se kdo cítí, jak kdo hraje. Nám se zápas povedl.

Co žlutá karta, celkově devátá v sezoně, kterou jste dostal za řeči?

Mrzelo mě to hodně. Už v zápase s Mladou Boleslaví to rozhodčí na lajně pískal jak košíkovou. Vůbec se mi to nelíbilo. Dostal jsem kartu za to, že jsem mluvil s Čavošem, a ne s ním. Neměl to pod kontrolou.

Jak se vám hraje z levé strany zálohy, kde máte střelu přes nohu?

Kromě prvního půlroku v Teplicích tam nastupuji pořád. Jsem rád, že dávám i góly, že na ně jenom nepřihrávám. Sedí mi to, i když zprava to mám raději. Ale je tam Youba (Dramé), také se mu střelecky daří.

Radost Romana Potočného ze Zlína v zápase proti Českým Budějovicím

Zaregistroval jste, že „vaše“ Ostrava v souběžně hraném zápase doma rozdrtila Příbram 5:0?

Všiml jsem si. Jasně, jsem rád, že Baník vyhrál, ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli my. Lépe se kouká nahoru než dolů. A když budeme hrát jako poslední kola, můžeme se odrazit výše.

Jenže teď vás zbrzdí reprezentační pauza, která se kvůli odloženému zápasu v Plzni ještě o týden prodlouží?

Nevadí. Důležité, že jsme vyhráli. Odpočineme a dobijeme baterky. Máme přáteláky. Hlavně bude dobrá nálada. Je vidět, že jsme se psychicky zvedli.