Krvavá prohra. My neumíme rozdat rány, jsme hrozně hodní, štve trenéra Teplic

Po rozjezdu jak pro hvězdy a dvou výhrách na úvod nové sezony žlutomodří zabrzdili, vítězství neslavili už pět kol, dvakrát za sebou prohráli. A tabulkou se propadají.

Vizitku hodných hochů Frťala na jaře odstranil a Teplice se jistě udržely, teď se tato charakteristika znovu projevila.

„My to neumíme. O tom jsem mluvil, když jsem sem vstoupil jako trenér. Najednou z toho zase ucukáváme, neumíme rozdat rány. Nechci, abychom soupeři ubližovali, to vůbec. Ale nemůžeme tolerovat, co se stalo Chalymu. To není oko za oko, zub za zub, jenže nedokážeme přitlačit v soubojích, kde je míč.“

I Chaloupkův krvavý šrám mohl v sobotu tým ovlivnit, domníval se slovenský trenér. „Jsme váhaví, opatrní, máme v hlavách obavu, že nás to bude znovu bolet. Takhle to nejde,“ bouchl Frťala do stolu.

Jeho pardubický protějšek Radoslav Kováč svoji partu chválil: „Zápas byl soubojový, my přitom nemáme tolik soubojový mančaft. Fila, Jásir, tři stopeři, to jsou tepličtí zabijáci, silní v soubojích. A my to uhráli.“

Zato na Stínadlech možná opět propuká Jánošíkův syndrom, kdy bohatým berou a chudým dávají. Minule rupli u posledního Zlína, teď nechali přicvaknout Pardubice na bod.

Teplický trenér Zdenko Frťala

„Nemyslím, že utkání nemělo nějaké parametry, ale v klíčových momentech nejsme dostatečně chytří, hladoví a agresivní,“ pojmenoval Frťala žlutomodré trable. „Nejsme připravení, že tato utkání se lámou v mikrosituacích. My naivně prohráváme jednoduché souboje, nemluvě, že jsme měli dostatek standardek. Absolutně jsme to nezvládli.“

Drajv, jaký Teplice zdobil až do remízy se Spartou, pro dvě kola vyprchal. „Nešli jsme za tím jako v předešlých utkáních kromě Zlína. Řešíme tyhle problémy druhý zápas, vrátili jsme se znovu na zem. Nezbývá nám nic jiného, než si nepříjemné věci vyříkat, přenastavit znovu myšlení a makat dál,“ apeluje Frťala. „Během reprezentační pauzy tady bude veselo. Vrátíme se na začátek. K tomu, díky čemu jsme byli úspěšní.“

I kapitána Daniela Trubače štve, že co si skláři nahráli v úvodu ročníku, teď prošustrovali. „Vypadá to, že i letos bude tabulka vyrovnaná až do konce. Hlavně mě mrzí, že tyhle zápasy dlouhodobě nejsme schopní zvládat. Tedy minulý rok ano. Teď jsme neunesli tíhu okamžiku, ale je teprve sedmé kolo, pořád začátek,“ uklidňuje; po pauze skláři hrají v Karviné a Liberci, pak hostí Slavii.

Že by útlum souvisel se zraněním útočníka Abdallaha Gninga, který umí překvapit neortodoxním řešením, si Frťala nemyslí. „Abu je vzácný hráč, těžko podobného najdete, ale jsou tu jiní,“ nevymlouvá se kouč. Podle něj ani po reprezentační pauze Senegalec do hry nezasáhne.

Pod Frťalou teplický tým mentálně zesílil, nynější výpadky by ho nemusely rozhodit jako dříve. Vždyť i Kováč to vnímal: „V teplickém klubu mají výbornou atmosféru. Když sem přijedete, je vidět, že se toho spoustu změnilo.“

Teď ještě změnit chování hodných hochů a vyléčit Jánošíkův syndrom.