Sjednocený kotel teplického fotbalu: chvála i škraloup, kelímek trefil brankáře

„Sloučení kotlů bych zatím nechal bez komentáře,“ řekl Marek Mařík z Fanklubu FK Teplice, jeden z iniciátorů spojení se Sektorem 15, dříve problematickým.

Fanklub sídlil naproti hlavní tribuně, Sektor 15 v rohu, od zápasu se Spartou jsou všichni vlajkonoši spolu za brankou. Proti kotli Sparty byli v menšině, nyní proti Pardubicím ukázali, jak umějí podpořit. Při nástupu házeli konfety, neustále skandovali a bubnovali, pokřikem „žlutá“ vyzývali ostatní diváky k odpovědi „modrá“, vytáhli žluté a modré nafukovací balonky.

„Jsme spokojení. Za bránou jsou znát, je cítit, že jsou k nám blíž. Vnímáme to pozitivně,“ vzkázal teplický kapitán Daniel Trubač.

Přišlo 3 481 fanoušků, ale žádné ticho nebylo. „Naši diváci byli fantastičtí, hnali nás, přišli v počtu, kteří hráči vnímali,“ děkoval i trenér sklářů Zdenko Frťala. „Samozřejmě nás mrzí, že během dvou týdnů tady bylo oproti Spartě o deset tisíc lidí míň, ale je na nás, abychom je znovu přilákali. Každopádně na náš kotel se hezky dívalo.“

Nový, sjednocený kotel fotbalových Teplic je za brankou, poprvé se zformoval při zápase se Spartou.

Jen v nastavení někteří fandové dojem pokazili. Na branku zdržujícího gólmana Viktora Budinského hodili pár kelímků, jeden ho zasáhl do hlavy. Hrál dál, jako by se nic nestalo.

„Viděl jsem, že tam byl hozený kelímek, to bylo dobře pro nás. Tepličtí fanoušci akorát zbytečně zdrželi hru, nám to pomohlo. A dohráli jsme to na výhru,“ křenil se útočník hostů Ladislav Krobot, který zařídil výhru Pardubic 1:0. Teplický klub za to může očekávat pokutu.