Teplický kapitán: Gning chybí, ale Jásir i Fila ho umějí nahradit

„Právě proto, že je teď pauza, jsme utkání nutně chtěli zvládnout za tři body. Ale nemyslím si, že je na nás deka. Pořád máme osm bodů, to není žádný průšvih,“ nehroutí se kapitán Daniel Trubač.

Domácí ztráty, tedy až na cennou remízu s mistrovskou Spartou, ho však štvou. „Kdybychom byli na jedenácti bodech, kouká se na to jinak. Uděláme krásné výhry v Ďolíčku s Bohemians, s Plzní, ale pak neporazíme Jablonec ani Pardubice a máme z toho bod. Škoda.“

Podle Trubače nedělní zápas rozhodla efektivita, tedy v případě Teplic spíš neefektivita. „Mrzí mě první poločas, že jsme nešli do kabiny za stavu 1:0. Měli jsme tři velké šance, pak dva náznaky a nejsme schopní se prosadit. Pardubice potom hrají, co potřebují. Po přestávce poctivě bránily, naopak my se museli tlačit víc dopředu. A z toho pramenil gól, co jsme dostali,“ litoval.

Dal ho v závěru střídající Krobot a řešilo se, zda z ofsajdu. Podle komise rozhodčích byla branka v pořádku, jelikož z dostupných záběrů bylo obtížné jasně vyhodnotit, zda byl v nedovoleném postavení.

Sklářům, kteří pod koučem Zdenko Frťalou vsadili na fyzickou hru, tentokrát tvrdost nesvědčila. Zadák Chaloupek dohrál otřesený s krvavým šrámem na nose. „Zápas byl tvrdý a důrazný, faulů hodně z naší i jejich strany, přišlo mi, že snad každou minutu. Hra se kouskovala, nehrálo se v tempu, nebylo snadné se dostat do tlaku,“ vadilo Trubačovi.

A navíc opět absentoval zraněný senegalský útočník Abdallah Gning. „Abu nám schází, ale Jásir a Fila jsou natolik kvalitní útočníci, že ho nahradí. V tom není problém. My si šance vytvořili, jen jsme to nezvládli dohrát na remízu a s nulou vzadu. Tohle nejsme schopní dlouhodobě zvládat,“ poukázal kapitán.

Teplický útočník Abdallah Gning hlavičkuje mezi Haidersonem Hurtadem (vlevo) a Janem Chramostou z Jablonce.

Po reprezentační pauze Teplice nastoupí v Karviné a v Liberci, doma se představí nejspíš 30. září proti Slavii, přesný termín ještě bude určen.

„Možná dobře, že nás čekají dvě utkání venku, že můžeme získat nějaké plusové body. V prvním týdnu přestávky si vyříkáme nepříjemné věci a dobijeme baterky, dáme dohromady zraněné,“ hlásí kouč Frťala, který bude postrádat trio Chaloupek, Fila, Křišťan, povolané do reprezentace do jedenadvaceti let.