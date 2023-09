Žolík Krobot spasil Pardubice: V šancích chybí šmrnc, nedotlačíme to zuby nehty

Dával jste si na ofsajd pozor?

Ano. V poslední chvíli jsem se snažil trošku zbrzdit, protože jsem věděl, že bych tam mohl být. A jsem rád, že to nakonec ofsajd nebyl a že gól je platný. Poslali mě na hřiště s tím, abych ho dal. Těší mě, že se mi to povedlo. Zvlášť když jsem měl po Spartě nějakou gólovou odmlku.

Využili jste v závěru, že Teplicím byla remíza možná málo?

Upřímně nám taky byla málo. My si říkali, že potřebujeme před reprezentační pauzou vyhrát, abychom lépe dýchali. Kdyby se to nepovedlo, deset dní do dalšího zápasu budeme na sebe koukat a všichni budou v kabině naštvaní. Takhle budeme mít dobrou náladu a můžeme na to navázat.

Očima trenéra Pardubický trenér Radoslav Kováč o útočníkovi Ladislavu Krobotovi: „Krobík přijde na hřiště a vždycky se dostane do šance. Je s námi od zimy a jako střídající hráč už má šest gólů. Má to v sobě. Jsem za něj rád. Je výborný nechci říkat žolík, jeho čas určitě přijde. Jeho střídání bylo perfektní. Při prvním dotyku jsem si říkal, že už to je pryč, nakonec šanci vyřešil zkušeně, Grigara přehodil a zajistil nám tři body.“

Jaký byl zápas?

Myslím, že celkově hodně neurovnaný, hodně soubojový. Jsem strašně rád, že se nám povedlo zlomit takový zápas, protože to se nám často nestává. Většinou to zlomil soupeř.

Zatím se Pardubicím střelecky nedaří, pomůže i ten jeden zásah?

Není to úplně zlomení, ale kdybychom měli každý zápas vyhrát 1:0, zlobit se nebudeme. Snad jsme to prolomili, uvidíme další kolo proti Slavii.

Čím to, že vám koncovka jako týmu drhne?

To je dobrá otázka na mě jako útočníka, ale já upřímně nevím. Dostáváme se do šancí, máme jich strašně moc, od začátku sezony i přes 60 rohů. Zatím nemáme ten šmrnc, že bychom to dotlačili zuby nehty. A zatím to tam nepadá. Ale jak řekl Váca: Nebojte, my ho dáme. (Připomínka 13 let starého poločasového rozhovoru nynějšího spoluhráče Kamila Vacka)

Nepanikařili jste po ne úplně dobrém vstupu do ligy?

Určitě ne, trenéři nás uklidňovali. Zároveň na nás tlačili, že je strašně důležité před reprezentační pauzou, abychom nebyli na čtyřech bodech.

V závěru nastavení dostal vás brankář Budínský kelímkem do hlavy. Co vy na to?

Viděl jsem, že tam byl hozený kelímek, to bylo dobře pro nás. Tepličtí fanoušci akorát zbytečně zdrželi hru, nám to pomohlo. A dohráli jsme to na výhru.