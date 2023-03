Kluci hrají o svůj chleba, říká nový trenér teplických fotbalistů Frťala

Frťala naposledy mezi elitou koučoval Jablonec, to se psal rok 2016. Teď na Stínadlech, kde dělal šéftrenéra mládeže, nahradil odvolaného Jiřího Jarošíka. A přiznal, že před debutem se trochu stresoval.

„Já byl nejvíc nervózní večer před utkáním. Měli jsme sice na hlídání vnučku, ale i tak mi fotbal šrotoval v hlavě. Člověk myslí na jednotlivé posty, co změnit, co soupeř,“ líčil. „Ale v zápasový den, když se písklo do píšťalky, to ze mě spadlo a všechno bylo ve starých kolejích.“

Jeden z asistentů Jan Rezek strávil první půli na novinářské lávce. „Mám s tím zkušenost, když jsem spolupracoval s Michalem Bílkem. Hřiště lépe vidíte. Řekne mi tři čtyři pohledy na věc a buď je o přestávce využiju, nebo ne,“ osvětlil Frťala. Sestavu částečně přetvořil, i rozestavení na 4 - 4 - 1 - 1. Třeba záložník Kučera nastoupil pod hrotem. „Personální obsazení základní jedenáctky Teplic nás překvapilo,“ přiznal brněnský kouč Richard Dostálek.

Nasazení Teplicím nechybělo, to novic Frťala ocenil. „Kluci přistupují zodpovědně ke každému tréninku. Hrají o svůj chleba, o jméno klubu, určitě jim to není lhostejné. Nevidím jediného hráče, který si tu nezaslouží být,“ podotkl rodák z Nitry. „Někdy ztratíte formu, někdy se věci nedaří podle představ... O to těžší byla ta 93. minuta.“ Frťala myslel události kolem penalty, kterou sudí Ladislav Szikszay nařídil až po zhlédnutí videa. Domácí však reklamovali předchozí faul na Urbance. „Pokutový kop za podražení (Pachlopníka Chaloupkem) nařídil rozhodčí správně. Ale měl to udělat už přímo na hrací ploše, šlo o jeho hrubou chybu,“ řekl za komisi rozhodčích Libor Kovařík.

„Závěr jsme nechci říct nezvládli, ale obdrželi jsme gól z penalty,“ pravil Frťala už bez emocí; po utkání sudím zblízka vyčinil. Hráčům vyčítal ustrašený první poločas: „Byli jsme hrozně nervózní, všude pozdě, nepodrželi jsme míč. Brno hodně hráče rotuje, to nám dělalo potíže.“

Po přestávce se trefil Pleštil a skláři ožili, byť nakonec první jarní výhru neukořistili. „Chtěli jsme hrát ve středním bloku, dali jsme na stranu lehkonohá, rychlá křídla. Možná jsem mohl později střídat, ale to už se nedozvíme. I já se z toho poučím.“ V neděli skláře prověří poslední Pardubice.