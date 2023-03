Teplice má z krize vyvést trenér Frťala, za asistenta si vybral i Rezka

„Trenérská profese obnáší změny, tahle není příjemná pro odcházejícího ani nastupujícího trenéra. Nicméně jsem v Teplicích druhým rokem a jsem vděčný, že si mě zvolil za hlavního kouče. Jsem připravený na sebe vzít velkou zodpovědnost,“ uvedl Frťala v nahrávce pro média.

Na Stínadlech je vlastně doma, ve žlutomodrém dresu nastoupil spolehlivý záložník do 237 soutěžních utkání včetně těch v kvalifikaci Ligy mistrů proti Dortmundu. Podílel se na historickém stříbru v sezoně 1998/99.

Na trenérskou dráhu se vydal jako asistent po boku Michala Bílka v Blšanech, Plzni a pražské Spartě, pak trénoval béčko Teplic a pomáhal áčku opět jako asistent. Poté už přišly samostatné štace, Varnsdorf dovedl až na postupové příčky ve druhé lize, následovala Podbrezová, Jablonec a Hradec Králové. Právě Votroky vrátil do nejvyšší soutěže, ale po postupu odešel. V létě 2021 se rozhodl z rodinných důvodů pro návrat do Teplic. Až dosud vykonával funkci šéftrenéra mládeže.

„Zdenko Frťala byl pro nás prioritním řešením a nakonec také jednoznačnou volbou. Vnitřní prostředí a chod klubu zná ze svého působení u naší mládeže dokonale a právě to by mu mělo velmi složitou sportovní situaci našeho A-týmu alespoň trochu ulehčit,“ míní ředitel klubu Rudolf Řepka.

A šéf představenstva Pavel Šedlbauer přidává: „Očekávám, že pan Frťala dá mužstvu impuls. Cílem je záchrana a pokud možno také únik z barážových příček. Jsme klub, který nemůže kupovat dvacetimilionové posily, pan Frťala zná naše hráče z B-týmu i mládežníky. Naše filozofie je zařazovat talenty do áčka, v tom má ohromnou výhodu.“

Frťala dostal možnost sestavit si svůj realizační tým. Z dorostu U19 si vytáhl Ondřeje Prášila s exreprezentantem Janem Rezkem, bývalé prvoligové hráče. Trenérem brankářů se stal dosavadní kouč gólmanů z klubové akademie Přemysl Lipš, staronovým kondičním trenérem Václav Polák, který tuto roli zastával na Stínadlech již za trenérů Ščasného a Rady.

„Všichni jsou oddaní fotbalu, mají ho ve své DNA. Nepřicházíme měnit věci z gruntu, budou se vyvíjet za pochodu. Věřím, že společně budeme Teplice posouvat výš a výš, aby tento klub s bohatou historií na dřívější úspěchy navázal,“ představuje si Frťala.

Debut ho čeká v neděli doma proti Brnu. „Budu chtít mluvit se všemi hráči, nejen se starými. Aktuálně to bude o mentálním nastavení. Kluky si klub vybral, protože mají kvalitu. Naším primárním úkolem bude nastavit kabinu na to, že nás čeká závěr ligy a že v každém zápase odvedeme sto procent. Fanoušci musí odcházet ze zápasů s pocitem, že hráči nechali na hřišti všechno,“ prozradil nový trenér.

V čem je zakopaný pes, že Teplice na jaře nevyhrály a sesunuly se na barážovou příčku, to Frťala jen tuší. „Prostředí mám načtené, ale musím říct, že do vnitřku kabiny áčka jsem neměl příležitost být zakomponovaný. A ani to nebylo v náplni mé práce,“ prohlásil rodák z Nitry. „Ale viděl jsem skoro všechna utkání, takže mám nějakou představu, kde může být problém. Hlavním úkolem bude najít důvody, proč některé výkony byly nevyrovnané. Musíme je pojmenovat a postupně odstraňovat. A taky chci do hráčů vlít víru ve vlastní schopnosti.“

Teplice k trenérské rošádě sáhly po sobotní porážce 1:4 se Spartou. Krátce po ní představenstvo odvolalo Jarošíka, pod nímž skláři na jaře získali jen jeden bod z pěti pokusů při hrozivém skóre 4:18. Skončil i jeho realizační tým v čele s asistentem Tomášem Hunalem. „Nedělali jsme zbrklé, ale uvážlivé rozhodnutí. Spekulace, že pan Jarošík musel získat bod na Letné, jinak končí, jsou samozřejmě nepravdivé. Takový pitomý úkol bychom nedali,“ odmítl to Šedlbauer. „Neodvolali jsme ho kvůli výsledku na Spartě, ale kvůli výsledkům od začátku roku. Situace byla neúnosná, kritická.“

Teď je na Frťalovi, aby zase Teplice vrátil do klidu.