Teplice hledají Jarošíkova nástupce. Frťala? Jedna z variant, přikývl ředitel

„Toto interní řešení je samozřejmě jedna z variant,“ připustil ředitel teplického klubu Rudolf Řepka. „Na rozhodnutí máme trochu času, protože v pondělí trénink není. Nový kouč mužstvo převezme v úterý.“

Dvaapadesátiletý Slovák Frťala v nejvyšší soutěži působil v Jablonci, kde odkoučoval v kalendářním roce 2016 čtyřiadvacet zápasů. K postupu z druhé ligy dotáhl Varnsdorf a Hradec Králové. V prvním případě klub účast mezi elitou vzdal, ve druhém se zase Frťala sám vzdal angažmá v nejvyšší soutěži a vrátil se kvůli rodině do Teplic, kde se ve své hráčské éře zapsal jako obětavý a spolehlivý záložník.

Debutovat bude novic v neděli doma proti Brnu, následují zápasy v Pardubicích, doma s Hradcem Králové a v Českých Budějovicích.

Jarošíkovi zlomilo vaz bídné jaro. „Jiří Jarošík rozhodně neskončil kvůli porážce na Spartě, to by byl absolutní nesmysl,“ odmítl tuhle interpretaci Řepka. „Důvodem jsou nepřesvědčivé výsledky a výkony. Trenérovi jednoznačně patří poděkování za to, co s týmem dokázal, jenže úvod jara se mužstvu hrubě nevydařil a naším prvořadým úkolem je ho nastartovat před sérií důležitých zápasů, které nás čekají.“

Teplice se na jaře zasekly, nenavázaly na solidní podzim. Ze šesti zápasů pět prohrály, senzační remíza se Slavií problémy nevyžehlila. Skóre 4:18 a jeden bod, tahle černá bilance skláře poslala na barážovou pozici. A přímý sestup je už dokonce jen dva body daleko.

„Jeden bod na jaře je málo. Měli jsme pocit, že mužstvo potřebuje něčím nakopnout, dostat impuls,“ osvětlil Řepka a odmítl, že by mezi ním a Jarošíkem byly rozpory: „Maximálně jsme vedli diskuse, každý vidí věci ze svého pohledu, ale tohle se řeší v každém oddíle, to je normální. A bylo by pro vývoj každého klubu špatně, kdyby to tak nebylo,“ podotýká ředitel.

Teplický útočník Abdallah Gning vidí od rozhodčího Ondřeje Berky žlutou kartu.

Jarošíkův konec přišel paradoxně na Letné, kde slavil jako hráč čtyři mistrovské tituly. Coby trenér si tam prožil svoji teplickou derniéru. Po tiskové konferenci mu vedení klubu sdělilo, že na Stínadlech končí.

Ještě než se nemilou zprávu dozvěděl, před novináři povídal: „Výsledky nejsou dobré, hra taky ne, jsem za to zodpovědný. Ale nikdo z vedení se mnou na tohle téma nemluvil, nic víc nevím. Já se dál soustředím na práci, dělám sto procent pro tým.“

Bývalý reprezentant působil v Teplicích od září 2022. Loučí se s bilancí 48 zápasů, 44 bodů při skóre 53:95, což činí úspěšnost 30,6 procenta. Dvě výhry si pětačtyřicetiletý trenér zapsal v loňské záchranářské baráži proti druholigové Vlašimi.

Dělat trenéra Teplic, které si z finančních důvodů na přestupovém trhu nemůžou vyskakovat, je poslední léta rizikové povolání.

Únor 2015 - Zdeněk Ščasný rezignoval před startem jara kvůli neshodám s novým vedením, které nastoupilo po předčasné smrti funkcionářské legendy Františka Hrdličky.

Květen 2015 – klub se nedohodl na prodloužení smlouvy s bouřlivákem Petrem Radou.

Květen 2016 – odvolán David Vavruška po výbuchu 0:6 v Olomouci v posledním kole ligy.

Září 2018 – odvolán Daniel Šmejkal, skláři byli dvanáctí.

Listopad 2020 – odvolán Stanislav Hejkal z patnáctého místa a stejně jako Jarošík po porážce na Spartě, nesplnil ultimátum vedení.

Září 2021 – odvolán Radim Kučera z předposlední pozice.

A teď - odvolán Jiří Jarošík ze čtrnáctého místa.

Zlomí Jarošíkův nástupce trenérskou kletbu?