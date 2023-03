Zapojil hlavu a po dvou letech dal gól. Udržíme se, je tu kvalita, míní Pleštil

Krajní záložník s deseti starty v evropských pohárech překonal brankáře Berkovce mazácky, přeloboval ho. „On byl blízko, tohle byla jediná možnost,“ líčil. „Vachoušek prodloužil míč za obranu, do běhu to mám rád. Sice jsem si nedal suprový dotek, ale dohrál jsem akci do konce.“

Naposledy skóroval za Jablonec v dubnu 2021 proti Karviné. Tehdy prožíval nejlepší časy. Dvě branky, čtyři asistence a šestnáct přihrávek do gólových šancí, to byla jeho celosezonní ligová vizitka.

„Bylo na čase konečně skórovat. Já těch gólů už mohl mít mnohem víc. Jenže jsem nebyl v některých situacích úplně klidný, hrál jsem všechno v rychlosti, nezapojoval jsem do toho hlavu,“ vykreslil, v čem byl zakopaný pes. „Takže na tom pracuji a jsem rád, že to tam spadlo.“

V nedávné době se pral se zdravotními problémy včetně těžkého covidu, pak vypadl z jablonecké sestavy. „Možná víc než rok jsem pořádně nehrál, neměl jsem to ideální v hlavě ani kondičně. Jsem rád, že jsem v Teplicích, fotbal si zase užívám,“ tvrdí třiadvacetiletý hráč.

A to přesto, že skláři se perou o záchranu, na jaře ještě nevyhráli, spadli na barážovou pozici a navíc vyměnili i trenéra. Proti Brnu debutoval trenér Zdenko Frťala. „Za týden jsme nestihli udělat moc novinek, připravovali jsme se vyloženě na zápas. Chtěli jsme hrát jednoduše, nechat na hřišti duši, což jsme nechali. Gól z nás setřásl nervozitu, kterou jsme měli v prvním poločase, pak už jsme si tři body zasloužili. Byli jsme blízko vysněného vítězství, ten závěr nás nesmí rozhodit ani položit!“

Pleštila a spol. zdrtila brněnská penalta v závěru nastavení, ale novic ve žlutomodrém dresu panice nepropadá. „Zachráníme se. Určitě! Je tady kvalita,“ nepochybuje. „V týmu máme velkou zkušenost v podobě Matěje Hybše nebo Lukáše Marečka. Nám mladším v těžších situacích pomáhají. Spoléháme na ně, je to plus. Nesmíme si nechat vlézt nervozitu do hlavy, makat každý zápas,“ burcuje 186 centimetrů vysoký fotbalista. „Právě pan trenér Frťala říká, že hlava je důležitá. Když jí nemáte srovnanou, nemůžete hrát ligu.“

Možná klíčový zápas pro sebevědomí čeká skláře v neděli, zápas na půdě posledních Pardubic. „Už ty tři body musíme urvat!“