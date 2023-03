Kdysi ligu vzdal kvůli covidu. Rodina je tisíckrát důležitější, říká Frťala

Potřetí přebíráte tým v průběhu sezony. Jaké to je?

Složitější, protože většinou ke změnám dochází, když se nedaří. Není čas na seznámení se s týmem. Zažil jsem to v Čáslavi a Jablonci, pokaždé jsem pak předčasně skončil. To bylo žhavé téma, na které jsem ráno před prvním tréninkem myslel. Ale nechci žádné do třetice.

Co vám na angažmá řekl Michal Bílek, kouč mistrovské Plzně?

V pondělí, kdy se to rozhodlo, byl blázinec celý den, ale večer jsme si volali. Přivítal mě po čase v ligovém kolotoči, mluvili jsme i o soukromí.