Zbrojovka je dobrá, pracovitá. Uličný chválí i svého žáka Dostálka

„Herně na záchranu mají, tady na Sigmě byli dobří. Neměl bych to jako člen představenstva Olomouce říkat, ale prohrát si u nás nezasloužili. No ale prohráli, protože fotbal je hra chyb a oni ji na konci udělali,“ řekl 71letý Uličný.



Zaujal vás brněnský výkon proti Sigmě?

Na Zbrojovce se mně líbilo, že nebyla zalezlá, ale chtěla hrát aktivně. Měla tam rychlé protiútoky, moderně vedené, Růsek je v nich šikovný. Viděl jsem, že při standardkách její hráči dělali vědomé věci, zahrávané byly kvalitně, chodili na ně dobří hlavičkáři Dreksa a Pernica. Opravdu jsem Zbrojovku sledoval pečlivě a byla pracovitá, dobrá. Má taky dobrého trenéra, v mé brněnské éře za Lužánkami špičkového záložníka Richarda Dostálka, který by patřil do top mužstva ze všech hráčů, které jsem kdy trénoval. I jeho asistenta Petra Maléře jsem tehdy v mančaftu měl.

Zbrojovku chválíte, ale zrovna v Olomouci prohrála.

Protože Sigma udělala na konci krásný tah, který musím u (trenéra) Radka Látala ocenit, že poslal na hrot vysokého stopera Hubníka. Taky jsem to tak v Brně dělával, posílal jsem dopředu Honzu Trousila. Hubník vyhrál rozhodující hlavu nad (kapitánem Brna) Pavlem Dreksou a byl z toho gól na 1:0. Kdyby tam byl z Olomouce někdo jiný, tak tu hlavu nevyhrál a Brno má cenný bod.

Olomoucký stoper Roman Hubník hlavičkuje v utkání proti Brnu.

Trenér Dostálek v zimě vyprávěl, že by se mu líbilo hrát náročný aktivní fotbal, jaký zažil jako hráč pod vámi. Víte o tom?

To fakt řekl? (rozzáří se) Tak to je velká pocta a moc si jí vážím. Před těmi pětadvaceti lety jsem se učil fotbal od Karla Brücknera. Presink, napadání, hrát nahoře... To jsem tehdy zkoušel.

Viděl jste to v sobotu ve hře Zbrojovky?

Richard se v Brně pokouší hrát moderní fotbal, ale to nemá se mnou a mým rukopisem nic společného. Tak se to zkrátka dnes hraje. Přípravná kombinace, začínající od brankáře, po zemi... Já jsem je tehdy učil hrát z prvního doteku, hrát z jedničky třeba třikrát nebo čtyřikrát po sobě, první dotek s míčem od obránce... To jsem ve hře Zbrojovky viděl, ale určitě ne proto, že by si to Richard pamatoval ode mě, ale protože tak je to dnes moderní a správné. To nemůžete spojovat se mnou. Dnes jsou trenéři daleko vyspělejší, než jsem byl já.

Mluvil jste s Richardem Dostálkem někdy v poslední době?

Křičel jsem na něho teď z tribuny na pozdrav. On mi zamával, vyskočil i Peťa Maléř. Osobně ne.

Řekněme, že teď máte v ruce telefon a voláte si. Co mu do ligového závěru poradíte?

Aby byl trpělivý a aby měl perfektní kabinu. V situacích, v jaké je teď on, jsem já několikrát udělal velkou chybu, že jsem byl moc kritický, a to mně zlámalo vaz. Proto jsem byl šestkrát vyhozený. Poradil bych mu, aby hráče povzbuzoval, hledal pozitivní věci, a ty negativní aby odstraňoval konstruktivně.

Hrál jste někdy takhle od začátku do konce o sestup?

Ano, a nakonec jsme to nezvládli. To bylo v roce 2000 v Opavě. Taky jsme byli dlouho na padáka, věřil jsem si, že tam ligu zachráním, ale nepodařilo se to. Obrovsky smutná záležitost. Tehdy jsem si věřil, že nespadnu nikdy, a spadl jsem.

Je to pro trenéra hodně velká zátěž, když tímto startuje svoji ligovou kariéru?

Musí to být velice nepříjemné. Já jsem v mladém věku trénoval Zlín a postoupili jsme, čili to byl úspěch, pak jsem šel do Brna, byli jsme třetí a taky to byl úspěch. Richard je ročník 1974, letos mu bude 47 roků. Něco už za sebou má. Má tam výborné zázemí, asistenty, se kterými hrával, a myslím, že to zvládnou. Věřím tomu, že kluky v Brně učí šikovné věci, které jako hráč sám uměl.

Olomoucký Mojmír Chytil (vlevo) a Luděk Pernica z Brna

Napíná vás letošní boj o záchranu v lize tím, že jsou namočené kromě Brna taky Zlín a Opava, které jste taky trénoval?

Vidíte, to je taky jeden povzbudivý prvek pro Zbrojovku - viděl jste utkání Opavy v Českých Budějovicích? Jak dala Opava, podle expertů skoro jistý sestupující, na konci gól na 1:0 a radovala se, jako kdyby šlo o olympijské zlato? To je to pozitivní myšlení hráčů, že ještě věří, a takhle by se měli v Brně chovat i Richard a jeho hráči. Povzbuzovat se, víc chválit než kritizovat. Kritika bolí a mě za ni vyhodili z Brna, když jsem se pustil do hráčů, že umí hovno.

Je něco, co vám na Zbrojovce nesedí?

Míval jsem rád na hrotu velkého útočníka, takovou gorilku. Oni takového hráče mají, Libora Doška, ale ten už sedí v kanclu jako vedoucí mužstva. (úsměv) Toho by potřebovali na hrotu.

Narážíte na to, že nejlepší střelci týmu, Hladík a Růsek, dali za 20 kol jenom po třech gólech?

Ježišmarjá! To je málo. Musí přidat, nebo to nahradit jinak, třeba těmi standardkami na hlavičkující obránce. Máte pravdu, nějakého hráče se sedmi osmi góly za sezonu by v Brně potřebovali.