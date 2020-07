Na symbiózu Přichystal – Machálek vsadí Zbrojovka i v první lize

„Máme spolu dobrý vztah. Ne že bychom se nějak více bavili, ale vím, že ve mě vkládá důvěru. Já mu ji snad vždy vracel, takže asi proto mě staví a věří mi,“ líčí čtyřiadvacetiletý útočník. „To je důležité pro obě strany, mít důvěru ve druhého, i když se třeba vždycky nedaří,“ dodává vzápětí Přichystal.



Všech jedenáct letošních branek vstřelil až po příchodu oblíbeného trenéra. „Nečekal jsem, že se vůbec dostanu na dvojciferné číslo vstřelených gólů. Pan Machálek ví, co po mně chtít a co očekávat. Těší mě, že jsem pod ním hrál skoro pokaždé,“ libuje si.

Stejné tvrzení by pod extrenérem Zbrojovky Pavlem Šustrem neobstálo. Nejen že Přichystal nedal pod jeho vládou v uplynulé sezoně žádný gól, v jedenácti ligových utkáních si připsal jen 155 minut.

Skvělou symbiózu trenéra a útočníka potvrzuje svými slovy i Machálek. „Kuba je famózní pracant, má sebevědomí a hraje výborně. Byl to jeden z našich nejlepších hráčů, až do zranění,“ hodnotí letošní vystoupení svého svěřence kouč a už myslí na společné boje v nejvyšší soutěži. „Věřím, že Kuba – stejně jako třeba Jan Sedlák – jsou ti, na nichž se dá prvoligový tým vybudovat. Loni tihle hráči seděli na tribuně a dnes patří k nejlepším členům mužstva. A to mě těší. Že jsme jim dali šanci a oni nám to teď vrací,“ chválí své „koně“ Machálek.



Přichystal se dlouho pral o místo nejlepšího střelce týmu i celé soutěže, to mu ale zhatilo zranění kotníku. „Trošku mu uškodilo, že si vzal penaltu v zápase s Varnsdorfem, neproměnil ji a pak se zranil. Přiznávám, že nám v závěrečných utkáních chyběl,“ lituje trenér absence svého elitního útočníka v posledních čtyřech zápasech.

V přípravě Přichystala ale zranění limitovat nebude. „V pondělí absolvuji kontrolu a měl bych už začít pomalu něco dělat,“ těší se do tréninku prvoligista.