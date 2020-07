Jarní jízdou jsme prokázali, že na ligu máme, věří brněnský kapitán

Jak se cítíte chvíli po oznámení, které znamená stvrzení postupu Zbrojovky do první ligy?

Mám nesmírnou radost. Emoce, co v hráči postup vyvolá, se nedají popsat, to se musí zažít. Jsem přesvědčený, že jsme si to opravdu zasloužili. Celý rok jsme šlapali a byli jsme prostě mužstvo.

Týmový prvek byl tedy podle vás hlavním faktorem úspěšného jara, během nějž jste nenašli přemožitele a jen dvakrát remizovali?

Šli jsme společně za postupem. Tou jarní jízdou jsme prokázali, že na to máme. Po vynucené pauze jsme jen dvakrát remizovali a jeli jsme si za svým cílem.

Čekal jste, že grémium klubů vás „povýší“ přímo, nebo jste už analyzoval soupeře do baráže?

Bylo víc variant a nedalo se říct, že by nějaká byla více pravděpodobná, takže jsme jen nervózně čekali, jak grémium rozhodne. Teď už můžeme být konečně šťastní.

Mrzí vás, že si ten okamžik nemůžete vychutnat na trávníku?

Je to postup, je to odškrtnuté u LFA (Ligové fotbalové asociace) a víc v­ tom hledat nechceme. A že je to od stolu, je nepodstatné.

Chystáte nějakou oslavu?

Určitě to oslavíme. Už máme domluvený i termín, protože se budeme sjíždět zpátky z volna, které jsme tento víkend měli. Sejdeme se všichni a náležitě si oslavy užijeme. Musíme ale pak začít brzy pracovat, začít plánovat přípravu.

Baráž by i vzhledem k loňské zkušenosti mohla být ošemetná, měl jste z ní obavy?

Kdybychom museli do baráže, tak jsme byli na dobré vlně a nevěřím tomu, že by se opakovaly okamžiky minulého roku. To už je ale jen spekulace, nemá cenu o tom dál přemýšlet.

Zůstane díky postupu tým v současném složení? Pomůže to udržet některé hráče?

To je otázka. Nebude příliš prostoru na doplnění a větší pohyby v­ mužstvu. Je to ale samozřejmě spíš věc k řešení vedení klubu.

Postup slavíte nejen vy, ale i­ Blansko, které jde do druhé ligy, kde se letos dobře etablovala Líšeň. Těší vás úspěchy okolních klubů?

Jihomoravský kraj získává tým navíc v profesionálním fotbalu a je to moc dobře. Pro rozvoj kluků, kteří vstupují do profi fotbalu, je to skvělé, protože mají kam postupovat. Profitovat tak z toho bude nejen Zbrojovka, ale i kluby v nižších soutěžích.