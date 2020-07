Fotbalové kluby rozhodují o osudu sezony. A plánují nový ročník

Jaké jsou scénáře pro závěr fotbalové ligy Co momentálně platí

Závěrečná dvě kola skupiny záchranu mají termíny 23. a 26. července. Až se dohrají, jeden z trojice Karviná, Příbram, Opava sestoupí do druhé ligy. Zbývající dva týmy čeká baráž proti Brnu a pražské Dukly, hraje se na dvě utkání doma venku. První duely mají termín 29. července, odvety 1. srpna. Co má v plánu Ligové grémium

Páteční setkání zástupců všech profesionálních klubů bude schvalovat termínovou listinu pro příští ročník. Start je zatím stanoven na 22. srpna. Co se může stát na Ligovém grémiu

Na jednání se může dostat návrh na předčasné ukončení prvoligové sezony, v níž chybí dohrát dvě kola skupiny o záchranu. Je to v zájmu Opavy, Karviné a Příbrami, kterým hrozí sestup. Argument jejich zástupců je narušení regulérnosti soutěže. Pokud by návrh měl dostatečnou podporu nadpoloviční většiny klubů v první a v druhé lize, muselo by dojít k úpravě propustnosti obou soutěží. Podle současných regulí by totiž z první ligy nikdo nesestoupil, jediným postupujícím by byly Pardubice a příští ročník nejvyšší soutěže by se hrál se sedmnácti týmy.