Elita vítá Zbrojovku. Strůjce postupu? Brněnské ikony mají jasno

Co říkají návratu do první ligy Karel Jarůšek, legenda klubu

„Je to super zpráva. Chodit na Varnsdorf nebo Ústí, při vší úctě k nim, a chodit na ligový fotbal, ligové hráče a reprezentanty, to je obrovský rozdíl. I motivace kluků bude úplně jinde. Minimálně po pauze ale ukázali, že tam patří. Nedá se vyhrát všechno a remízy tam byly, ale od prvního zápasu se Sokolovem, který museli kluci urvat silou vůle, ukazovali, že patří do baráže a první ligy. Je to i dobrá politika vedení klubu, dokázali si udělat pozici v jednání. Obdiv ale zaslouží celý tým.“ Karel Jarůšek Stano Slovák Pavel Šustr Stano Slovák, režisér Městského divadla Brno

„Je to fantastické. Těší mě to, protože značka Zbrojovka bez debaty patří do první ligy. Samozřejmě jsou někdy horší časy, které jsme zažili třeba poslední dva roky, ale jako fanoušek mám teď velkou radost. Poslední výkony a výsledky byly fajn, padalo hodně gólů, na což se my fanoušci chodíme dívat. Těším se, až se na konci srpna rozjede první liga. Je důležité, aby se tým nějak zkonsolidoval, snad si to kluci i my fanoušci užijeme. Věřím, že to bude mít pozitivní dopad pro celé Brno, protože i když se to nezdá, tak to souvisí také s kulturou, vědou a dalšími věcmi. Druhé největší město by mělo být ve všech oblastech na nejvyšší úrovni.“ Pavel Šustr, trenér, který se Zbrojovkou začal sezonu

„Moje pocity se dají shrnout jedním slovem: radost. Na jednání klubů to bylo otevřené na všechny strany, Zbrojovka si vybojovala baráž, kluby se rozhodly, že není potřeba, protože by byla neregulérní, a proto dle regulí Zbrojovka postoupila. Hotovo, konec, dál nemá smysl se o tom bavit. Přeji si, aby se Zbrojovka vrátila v lize na pozici, kterou měla třeba poslední rok za trenéra Kotala, kdy skončila nahoře a hrál se fotbal, který byl otevřený.“