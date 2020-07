Data řvou stačí, já přidej. Jak fotbalisté Brna trénují kondici

„Nikdo nevěděl, jestli se soutěž dohraje, či nedohraje, ani kdy v tom bude jasno. Soustředili jsme se tedy na udržení koncentrace a správné nastavení v hlavě,“ líčí kondiční trenér Josef Mlčuch.

Po úterním utkání posledního kola s Vlašimí, které Brňané vyhráli 4:0, se vrátí do nejistoty a budou čekat na rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o průběhu baráže o nejvyšší soutěž.

Zpravodajství ze 30. kola FNL

Program týmu má několik možných scénářů. Který z nich bude ten pravý, se ukáže v pátek a Zbrojovka o tom rozhodovat nebude. „Hrozně rád bych vám řekl, jak to teď bude, ale my to stále nevíme. Čekáme na páteční rozhodnutí vedení soutěží. První varianta je dovolená, druhá je, že budeme hrát baráž, a možná je i nějaká třetí varianta,“ netuší Mlčuch, na co a na kdy má svěřence chystat.

S jeho dosavadní prací však panuje v kabině všeobecná spokojenost. „Na kondici je vidět výborná práce Pepy i všech v týmu, od realizačního štábu až po jednotlivé hráče. Právě o nich to je nejvíc. Na výsledcích po pauze je vidět, že si to všechno dobře sedlo a víceméně tým zůstal zdravý. Žádné zranění myslím nevyplynulo z nedostatku fyzičky,“ chválí kondiční plán kapitán týmu Pavel Eismann.

Podobně se na fyzickou připravenost týmu dívá i kouč Miloslav Machálek. „Myslím, že stránka kondice bude velmi dobrá. Případnou baráž odehrají hráči, kteří teď absolvovali za měsíc a půl třináct utkání, takže nečekám, že by na tom bylo třeba příliš pracovat,“ je se stavem týmu spokojený hlavní trenér.

Obavy z pauzy

V nejisté době se Mlčuch inspiroval plány přípravy národního týmu volejbalistů, za který kdysi jako blokař nastupoval. „Je tam častá příprava v bloku dvou nebo tří měsíců třeba na jediný zápas, taková zkušenost mi jistě pomohla,“ těží z aktivní sportovní kariéry.

Při koronavirové odmlce tak svým svěřencům dával do těla, aby zvládli tvrdé tempo po restartu, a nebral si servítky. „I když máte software sledující GPS a další data z tréninku, který na vás řve, že toho má hráč dost, a vy víte, že stejně musí ještě přidat, nesmíte ho pustit,“ popisuje nejtvrdší období nabírání kondice, ze kterého Zbrojovka nyní těží.

Zvlášť obdivuje Pavla Dreksu a Petera Štepanovského. „Musím smeknout klobouk před Pavlem. Během jeho příchodu jsme nevěděli, jak na tom kondičně bude, a on působí nevyčerpatelně. Peter se zase vrátil po zranění v lepším stavu, než v jakém byl před ním,“ vypichuje Mlčuch nejpracovitější svěřence. Jeho slova dokládají i statistiky: Dreksa si šel odpočinout jen půl hodiny před koncem rozhodnutého duelu se Žižkovem, jinak nechyběl ani minutu.

Důležitým krokem z hlediska udržení výkonnosti a zdraví bylo podle Mlčucha také schválení pěti střídání místo obvyklých tří. „Bez toho by snad liga ani nešla dohrát. Stopeři a střední záložníci to ještě zvládají, ale krajní hráči a útočníci střídat museli, jinak by byla hromada zranění,“ chválí změnu pravidel.

Machálek po utkání s Vlašimí naordinoval týmu krátké volno, než bude jasný další vývoj. Z toho má Mlčuch strach. „Hráči jsou celou dobu v jakémsi stresovém režimu, a jakmile jim na chvíli vypne hlava, tak se tělo bude strašně obtížně startovat zpět do zápřahu,“ varuje před příliš dlouhou přestávkou.

Podobnou obavu má i v dlouhodobém měřítku. „Teď jsme si zvykli na vysoké tempo zápasů a nutí nás to být v zápřahu. Snad se na začátku přípravy na další sezonu kvůli tomu nezačnou objevovat zranění, která se doteď nevyskytovala, protože jsme na chvíli vypadli z tempa. V podstatě tělo se hodí do režimu spánku, pak má začít znova, a regenerace nebude dostatečně dlouhá, to může být problém,“ přemítá Mlčuch.