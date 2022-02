Daníček o Slavii: Stačí jeden zápas, co je nakopne. Jejich síla je obrovská

S kapitánskou páskou dovedl fotbalisty Slovácka po třinácti letech do semifinále domácího poháru. „Je skvělé, že máme šanci postoupit do Evropy na dvou frontách,“ těší zkušeného univerzála Vlastimila Daníčka. Do ligového jara vstoupí uherskohradišťský tým z pátého místa nedělním domácím zápasem proti mistrovské Slavii.