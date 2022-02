Překvapivý tah Slavie. Trable v útoku chce řešit návratem legendy Škody

Jako první o překvapivém obchodu informoval server iSport.cz.

Opravdu Milan Škoda do Slavie? „Je to reálné,“ tvrdí zdroje iDNES.cz.

Ve čtvrtek Slavia s Mladou Boleslaví dotáhly přestupy talentovaného obránce Davida Juráska s útočníkem Danielem Filou, Škodovým žákem. Za oba podle kuloárních informací zaplatila přes padesát milionů korun.

Ale zřejmě si trenérský štáb vyhodnotil, že jako okamžitá pomoc pro strádající ofenzivu by se více hodil šestatřicetiletý veterán Škoda než devatenáctiletý Fila.

Ten by se vrátil do Boleslavi na hostování, aby měl pravidelnou zátěž, a Škoda by šel do Slavie. Takový je návrh.

Ještě však jde o to, aby Boleslav sehnala za Škodu náhradu, aby její útok nestál a nepadal s devatenáctiletým benjamínkem, který hraje ligu prvním rokem.

Škoda navzdory pokročilému věku neztrácí nic ze své údernosti. Za podzim dal šest gólů, pro obránce soupeřů je pořád nebezpečný, nepříjemný. Skvělý hlavičkář, silný v soubojích, výborný výběr místa ve vápně. Tedy přesně to, co slávistickým forvardům momentálně chybí nejvíc.

Není proto překvapivé, že o něj stojí elitní klub, který se v ofenzivě dostal do zoufalé situace.

Zároveň je však nečekané, že nesnáze chce trenér Trpišovský řešit právě angažováním Škody. V závěru jeho slávistické éry totiž pro něj byl spíš postradatelným hráčem.

I proto Škoda v lednu 2020 zamířil na své první a poslední zahraniční angažmá. Ve Slavii nepatřil do sestavy, střídal, hrával málo.

V klubu byl od roku 2012, zažil trýznivé časy, strach o setrvání v lize i o existenci klubu, ale pak i úspěchy posledních let. Sehrál důležitou roli u triumfů v nejvyšší soutěži i v poháru.

Pod Trpišovským jeho pozice slábla, přednost na hrotu útoku dostávali jiní.

„Doufám, že to tady nebyl můj poslední zápas. Už jenom to, že mi jako jedinému v létě končí smlouva, o něčem vypovídá,“ svěřil se v prosinci po zápase s Českými Budějovicemi, kterým dal dva góly.

Za pár týdnů byl pryč.

V Turecku vstřelil svůj stý ligový gól a stal se členem Klubu ligových kanonýrů.

Když mu po roce a půl smlouva v Rizesporu vypršela, vydal se zpátky do Česka. V pětatřiceti o něj Slavia nestála, Mladá Boleslav pro něj byla ideální. Blízko Prahy, pohárové ambice, jisté místo v základní sestavě.

Zdálo se, že tam Škoda už dohraje kariéru. Ale zřejmě ta tečka může být hodně sladká.