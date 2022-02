Tým, na který slávisté nejsou zvyklí. Jak se změnil od triumfu v posledním derby

Po středečním čtvrtfinále Mol Cupu, v němž Sparta na stadionu v Edenu vyhrála 2:0 a ještě zahodila další tři vyložené šance, zklamaný klubový šéf Jaroslav Tvrdík na svůj twitterový účet napsal: „Gratulace soupeři k vítězství. Dnes nelze napsat nic dalšího, nebyl to tým, který známe z posledních let.“

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Gratulace souperi k vitezstvi. Dnes nelze napsat nic dalsiho, nebyl to tym, ktery zname z poslednich let. oblíbit odpovědět

Tvrdík to vystihl přesně. Byl to takřka úplně jiný tým.

„Díval jsem se na sestavu, co loni vyběhla k semifinálovému derby. V základu tentokrát zbyli jen tři hráči, co v tom semifinále na Spartě hráli,“ podotkl asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Byli to Holeš, Ševčík a Bah.

Další dva, Lingr a Olayinka, kteří teď hráli od začátku, tenkrát na Letné šli do hry ve druhé půli. A Traoré střídal v obou utkáních.

Zatímco na pozici brankáře je u Slavie patrně jedno, jestli chytá Mandous, nebo Kolář, v defenzivní řadě byl velký rozdíl.

Na pravém kraji zůstal Bah, byť loni se tam prolínal s Masopustem. Naposledy měl před sebou Lingra.

Zbývající tři obránci byli jiní: Kúdelu, Deliho a Bořila nahradili Ousou, Kačaraba a Plavšič. Ten rozdíl je patrný.

Jak se pražská S změnila květen 2021 x únor 2022 SLAVIA

Kolář x Mandous Bah - Kúdela x Ousou - Deli x Kačaraba - Bořil x Plavšič Masopust x Lingr - Stanciu x Hromada - Ševčík, Holeš - Oscar x Olayinka Kuchta x Schranz Loni jako náhradníci šli do hry Lingr, Olayinka, kteří letos hráli od začátku, a Traoré. SPARTA

Heča Wiesner, Vitík, Čelůstka, Hancko x Suchomel Karlsson x Pešek - Sáček - Hložek - Pavelka x Krejčí - Plavšič x Karabec Juliš x Minčev Loni jako náhradníci šli do hry Minčev, Karabec, kteří letos hráli od začátku. Pavelka loni v základu, letos šel do hry v průběhu.

Zkušení reprezentanti, osobnosti, kteří strhnou mužstvo, soupeři z nich mají respekt.

Kdežto současná obrana vyhořela: Ousou byl kvůli velmi špatnému výkonu střídán, Kačaraba kvůli vyloučení nedohrál, Plavšič nastoupil na pozici levého obránce z nouze a ze zápasu odkulhal. Mimochodem, srbský krajní hráč před tři čtvrtě rokem hrál pohárové derby v rudém dresu.

Slavistická obrana nebyla pevná, chybovala, což mohlo poznamenat i hru ostatních, vnést do mužstva nervozitu. Nebýt brankáře Mandouse či špatné koncovky Minčeva s Haraslínem, skončil by středeční duel pro Slavii debaklem.

„Viděli jsme, že Aiham nezahrál nejlépe. Hlavně v rozehrávce, kde na něj spoléháme, nakupil takových chyb, co za půl roku neudělal dohromady,“ podotkl asistent Köstl.

Středopolaři Ševčík s Holešem byli u obou zápasů. Stancia, který je na odchodu do čínské ligy, zastoupil v sestavě Hromada. V poločase ho kouč Trpišovský ze hry stáhl. To ukazuje na to, že ani on nepodal standardní výkon.

Zatímco loni dal dva góly hrotový útočník Kuchta, jenž v lednu přestoupil do Lokomotivu Moskva, jeho zástupci Schranz či Krmenčík byli jaloví. „Naše centry nejsou v principu zlé, ale my nejsme ve správných prostorech. Bohužel jsme momentálně bezzubí,“ poznamenal Köstl.

Už ve víkendové jarní ligové premiéře proti Karviné se ukázalo, že mužstvo nemá kdo strhnout, když se zápas nevyvíjí v jeho prospěch. Může to být také přerodem, Trpišovský tvoří nový tým, možná i trochu jiný herní způsob. A bezprostředně po přípravě má Slavia vždycky se soupeři potíže.

Pravda, Kúdela nehraje už od léta, Bořil od října. Ale taky je realita, že ve většině zápasů druhé části podzimu slávisté nečelili krizovým momentům. A když už, tak se parádně předvedl jednotlivec (Stanciu) a rozhodl, udělal výjimečný krok, vymyslel netradiční řešení. To všechno teď Slavii chybí.

„Budeme hledat nové vazby mezi hráči. Hlavně v ofenzivě. Je před námi spousta práce. Máme nový tým, který má potenciál, ale bude možná potřebovat trochu času. Jenže ten zase nemáme, jelikož máme ambice,“ přemítal asistent Köstl.

Sparta měla ve středu v základní sestavě osm hráčů, kteří naskočili i do loňského pohárového derby. Oba duely odchytal Heča, současná trojka.

Od první minuty byli na hřišti také obránci Wiesner, Vitík a Čelůstka. V záloze zase Sáček a Hložek. Od začátku hráli také Karabec s Minčevem, kteří loni šli do hry ve druhé půli.

Změna nastala na levém kraji obrany, kdy Hancka nahradil debutant Suchomel.

V záloze byl Krejčí místo Pavelky, který šel v Edenu do hry až v závěru. Na pravém křídle Karlssona, který odešel do Japonska, nahradil Pešek. Z loňské sestavy chyběli ještě Plavšič a Juliš, které nahradili právě Karabec s Minčevem.