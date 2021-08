Petržela se do Plzně těší i bez Limberského. Pořád tam mám kamarády, říká

„To mě samozřejmě mrzí. Vždy jsem se těšil na Limbu, jak budeme hrát proti sobě, ale i tak tam mám stále kamarády a všechny okolo, takže to pro mě je setkání, na které se vždycky těším,“ říká Petržela před nedělním duelem dvou stoprocentních týmů soutěže.



Vítěz bude atakovat čelo tabulky.

„Máme za sebou dvě ligová vítězství 1:0, což jsou nejhezčí výhry,“ usmívá se asistent slováckého trenéra Jan Palinek.



Ve Štruncových sadech na sebe zároveň narazí dva účastníci Evropské konferenční ligy. Zatímco pohárová pouť Slovácka skončila minulý týden smolnou porážkou v penaltovém rozstřelu a Petržela a spol. se mohli plně soustředit na výjezd do Plzně, soupeř se bude oklepávat z nečekané čtvrteční porážky 2:4 s velšským týmem The New Saints.



„Viktorka v závěru duelu ve Walesu unikla ostudě, ale věřím jí, že může postoupit. Pro nás bude zápas o to těžší, že trenér Bílek může změnit sestavu, něco vyzkoušet, těžko se to předem odhaduje. My vsadíme na vlastní hru, která nám přináší úspěch,“ shrnul Palinek.

Viktoria Plzeň - Slovácko V neděli od 19.00 ONLINE

Slovácko je posledním týmem, který v lize ještě neinkasoval, drhne mu ale zakončení.

„Příležitostí máme opravdu hodně, ale produktivita je špatná. V Plzni budeme muset přidat, pokud chceme přemýšlet o bodovém zisku, protože tam šancí asi mít tolik nebudeme,“ míní Petržela, jenž se podílel na obou gólech Slovácka.