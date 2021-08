POHLED: Čtvrt roku kouče Bílka ve Viktorii. Hlavní změna? Mentální síla. Velká

Když se v květnu bafuňáři z fotbalové Viktorie rozhodli po remíze s Příbramí odvolat z funkce slovenského odborníka Adriana Guľu, bylo jim jasné, že už nemůžou experimentovat. Museli vsadit na jistotu.

A u koho máte vždy téměř stoprocentní záruku, že odvede tvrdou, poctivou práci? Že ho kabina přijme a půjde za ním?



Volba Michala Bílka, trenéra, který obvykle nezklamává, byla nasnadě. S nepříliš silným reprezentačním kádrem dokázal zázraky, vždyť v roce 2012 musel vystřelit Čechy z evropského šampionátu až hvězdný Cristiano Ronaldo ve vyřazovací fázi. Ve Zlíně držel tým v tabulce výrazně výš, než se čekalo. A se Spartou získal double, přestože od tohoto úspěchu už pěkných pár let uplynulo.



Je až zarážející, kolik posměšků musí v začátku svého plzeňského angažmá snášet. U velké části českých fotbalových fanoušků má pověst betonáře. Defenzivně laděného trenéra, jehož fotbal bolí. Jak pro soupeře, tak pro oči.

Ještě víc zarážející je ale fakt, jak malá část sportovní veřejnosti dovede ocenit, co Bílek za první tři měsíce s Viktorií dokázal udělat.



Jistě, třeba prohra s The New Saints či výsledkově nepřesvědčivé triumfy nad Dynamem Brest mohou působit na první pohled jako vykřičník, jenže každou z událostí v dosavadním průběhu sezony je třeba zasadit do kontextu.



Plzeňský kouč Michal Bílek diriguje své svěřence během zápasu s Brestem.

Plzeň v přípravě ničila zranění, doteď musí využívat hráčů širšího kádru. Chybí gólman Jindřich Staněk, což je velká ztráta. Velké posily v létě nedorazily, na západě Čech se neinvestovalo. Prostě složitá výchozí pozice, ze které jen těžko vyjdete jako vítěz.



Bílkovi se to však ovšem daří. Po dlouhé době totiž Viktoria působí jako mentálně silné mužstvo. Dokáže otáčet zápasy, utkání nevzdává ani za nepříznivé situace. Bojuje.



„Už se nám to povedlo podruhé. Pokud si dobře pamatuju, tak minulou sezonu jsme to nedokázali ani jednou, takže je vidět, že síla tu je,“ komentoval krajní bek Milan Havel víkendový obrat proti Slovácku.



Ostatně právě proti neoblíbenému soupeři z Uherského Hradiště podala Plzeň jeden z nejlepších výkonů za dlouhé měsíce, byť zvítězila proti deseti „pouze“ 2:1. Vyslala kolem třicítky střel, hýřila aktivitou, neustále hrozila.



Bílkovský beton se nekonal, nic takového. Tvrzení, že šestapadesátiletý zkušený kouč je ryzí obranář, je třeba poupravit. Upřesnit.



Týmy pod Bílkem hrají to, co potřebují. Občas ne na krásu, ale vždycky na výsledek. A blamáž na stadionu v Cardiffu byla jen výjimkou potvrzující pravidlo. „Kluci potřebují pochválit, po ráně ve Walesu nebylo jednoduché se zvednout,“ hlásil Bílek na nedělní tiskovce po Slovácku.



Pochválit si ovšem zaslouží i on.



Dal tým dohromady, dokáže jej semknout. Nebál se podpořit volbu nového kapitána, což je věc, která Viktorii do budoucna také zřejmě významně prospěje. A tři ligové výhry na start sezony, to je proklatě slušný vklad.