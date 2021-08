Frustrující prohra. Buďme rádi za ty dva góly, říká Bucha a věří v obrat

Při své sezonní premiéře zvládl Bucha třiasedmdesát minut, pak si na téměř prázdném stadionu v Cardiffu řekl o střídání. Úlohu měl složitou, okamžitě na něj padla pozice hlavního tvůrce hry.

Vedle Miroslava Káčera a Modoua N’Diayeho, dvou rozbíječů, držel často balon a vymýšlel, jak prorazit urputnou velšskou obranou hráz. Góly však Plzeňané stříleli paradoxně až po jeho odchodu.

Divoký zápas, navíc s nečekaným výsledkem. Byl složitý fyzicky i mentálně?

Bylo to náročné. Úvod se nám nepovedl, naštěstí se nám ke konci podařilo dát aspoň ty dva góly a jít do odvety s nadějí.

Neproměnili jste spoustu šancí, soupeř byl tentokrát v zakončení daleko efektivnější...

Je to velká škoda. Bohužel oni nás trestali za všechno. My jsme se kopali za uši v těch rozhodujících situacích ve vápně, kdy jsme to měli namazané na noze nebo na hlavě. Při každém závaru jsme je trefovali, trvalo nám to nebo jsme úplně ustřelili. A oni? Dvě penalty, jedna standardka, jeden protiútok a skončilo to takhle.

Přijde vám to trochu jako nespravedlnost?

Je to hodně frustrující. Už jsme to zažívali v minulé sezoně a doufám, že tohle je prostě jen jeden takový zápas, který nás zase nakopne. A že doma je zválcujeme a postoupíme. Žádnou herní převahu neměli, nic si nevytvořili, trestali jen naše chyby. Pokud předvedeme kvalitní, důsledný výkon a budeme si dávat pozor do defenzivy, tak věřím, že to obrátíme. Musíme se také zlepšit v ofenzivě, pokračovat ve velkém tlaku, který jsme měli ke konci.

Rozhodl jsem se pro Pavla, protože je to hráč, který dokáže pracovat na velkém prostoru. Věřil jsem, že se do kombinace dostaneme víc. Podal velmi slušný výkon, i když jsme prohráli. Určitě mě nezklamal. plzeňský kouč Michal Bílek o nasazení Pavla Buchy do základní sestavy

Přece jen jste se zvedli, vstřelili dva góly. Je aspoň ta závěrečná pasáž povzbuzující?

Jo, něco to o týmu vypovídá. Ale dostat čtyři branky je hodně, bohužel se to stalo. Buďme rádi za ty dva góly, co jsme dali.

Po zranění jste odehrál první soutěžní zápas v sezoně, navíc rovnou v základní sestavě. Jak jste to zvládal?

Cítil jsem se dobře. Bohužel mě mrzí, že je to takový návrat, že není vítězný. Ale co se dá dělat, ta vítězství přijdou. Vydržel jsem asi sedmdesát minut, pak už jsem měl dost.