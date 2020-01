Krmenčík do Janova? Spíš tam půjdu já, řekl Šádek a popíchl Rosického

Prozradil, proč nedošlo na odchod Michaela Krmenčíka, o kterého projevilo zájem hned několik klubů. „My ale máme požadavky striktně dané a nebudeme je měnit bez ohledu na to, z jaké soutěže nabídka přichází,“ pronesl.

Viktoria je pod Šádkovým funkcionářským vedením na startu nové etapy, na trenérské lavičce už totiž nevládne Pavel Vrba, ale slovenský kouč Adrián Guľa.

Jak těžké bylo rozloučit se s Pavlem Vrbou?

Každé loučení je nepříjemné, pořádně na něj ale ani nedošlo, protože se všechno seběhlo v rychlém sledu. Pavel má před sebou novou výzvu v Bulharsku. Rozloučili jsme se jen po zápase s Teplicemi a pak už jsem ho neviděl, protože jsme měli každý svých starostí dost.

Můžete definovat vaše požadavky pro nového trenéra Adriána Guľu?

Nebudeme rozlišovat éru s Pavlem Vrbou a po něm. Chtěli bychom, abychom se vrátili ke hře, kterou jsme se prezentovali dřív. Asi si nešlo nevšimnout, že jsme v průběhu podzimu nehráli tak, jak jsme chtěli. Chceme se vrátit k modernímu, náročnému fotbalu v maličko jiné formě. Musím ale být opatrný, aby se mi to z Bulharska hned nevrátilo...

Zimní příprava 2020 Jak se prvoligové týmy připravují na jarní část sezony

A konkrétní cíle v tabulce? Na titul to už asi nebude...

Předehnat Slavii je asi jako cíl bláznovství, spíš trošku dohnat. Samozřejmě základním úkolem je udržení druhého místa a úspěch v MOL Cupu, který se budeme snažit vyhrát, abychom měli co nejlepší pozici pro evropská předkola.

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický prohlásil, že jeho cílem je taktéž druhé místo a zisk poháru. Jde v současné době o vašeho největšího konkurenta?

V každém případě se jeden z nás zmýlí, to je tutové, že oba mít pravdu nemůžeme. A v žádném případě bych nepodceňoval ani Jablonec, protože pan Pelta bude mít úplně stejné ambice jako my. Můžeme si zkusit na konci května říct, jestli měl pravdu Tomáš Rosický, nebo my. V každém případě máme teď v české lize lepší výchozí pozici. V poháru uvidíme, jaké budeme mít štěstí. Pokud na sebe narazíme dřív, tak bude tenhle rébus rozluštěný. Naše cíle se tím, že něco takového Sparta prohlásila, nemění a pevně věříme, že Tomáš je funkcionář-nováček, takže pravdu budeme mít my.

Davidovi Limberskému s Romanem Hubníkem končí v létě smlouva. Tušíte, jestli budou v Plzni pokračovat v kariéře?

Tihle starší kluci ví, že nějaká diskuze o prodloužení smlouvy nastane na soustředění. Pak mají celé jaro na to, aby nás přesvědčili, že jsou na tom zdravotně i fotbalově tak, že pro nás mohou být přínosem. Abych teď striktně řekl, že oba po sezoně končí? Tak to určitě není. David už se trošku vidí jako říďa, ředitel, je tak nastavenej. Ale myslím si, že je pořád velmi kvalitním fotbalistou. Trenéři si vyhodnotí, jestli má Plzni ještě co dát.

A Matúš Kozáčik? Už je pouze trenérem?

Není v kádru, ale stoprocentně hráčskou kariéru neukončil, pouze tu reprezentační. Může se stát, že pokud nebudeme mít brankářskou situaci vyřešenou tak, jak si představujeme, tak může i jako trenér gólmanů naskočit. Až skončí klubovou kariéru, tak se to určitě dozvíte.



Přestupy ve fotbalové lize Jak se mění jednotlivé kádry

Sháníte v současné chvíli nového brankáře, který by doplnil Aleše Hrušku s Dominikem Sváčkem?

Je to jedna z věcí, kterou se teď zabýváme. V nejbližších dnech budeme řešit, jestli je třeba počet gólmanů rozšířit. Jednou možností je, že se Matúš bude pro zbytek sezony udržovat jako třetí brankář.



Jak je na tom zdravotně Jan Kopic? Přípravu kvůli potížím nezahájil.

Myslím, že vypadá hodně dobře a v průběhu týdne nebo deseti dnů by se měl plně zapojit. Je na dobré cestě. Vážněji to ale vypadá s Ekpaiem, který se vrátil z Budějovic a není stoprocentně fit.



Ke konci podzimu přišla Viktorii nabídka na útočníka Michaela Krmenčíka z italského Janova. Je její odmítnutí definitivní?

Nabídka Janova byla zajímavá, ale když budu upřímný, tak průběh všech jednání zdaleka nenaplňuje naše očekávání. Na 99 procent na transfer Michaela Krmenčíka nedojde, protože kluby, které projevily zájem, prostě nejsou schopné vyhovět našim požadavkům, které máme striktně dané a nebudeme je měnit bez ohledu na to, z jaké soutěže zájem přichází. Z naší strany jsou jasně nastavená pravidla a v tuhle chvíli to vypadá, že tam spíš přestoupím já než on.