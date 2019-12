Dobrej kluk Guľa. Sází na sílu v útoku a po hráčích žádá kvalitu

Čtyřiačtyřicetiletý Slovák nahradí u mužstva Pavla Vrbu, který se vydává na bulharské dobrodružství do Ludogorce Razgrad.

S Adriánem Guľou jste strávil sezonu 2002/2003 v dresu Jablonce, ještě si jej jako spoluhráče vybavujete?

Na Adriána vzpomínám v dobrém. Tehdy mi bylo osmnáct, zato jemu už kolem třiceti a pomalu spíš končil kariéru. Byl jedním z těch starších, kteří se mnou dali řeč a byli úplně v pohodě. Tenkrát se to ještě hodně dělilo na staré a mladé, nebyli tolik přístupní a dávali nám to dost sežrat. On byl lidský, měl z nich nejlepší přístup.

Napadlo vás, že by z něj mohl jednou být díky jeho povaze úspěšný trenér?

Nedokážu říct. Teprve jsem začínal kariéru a tehdy jsem vůbec neměl myšlenky, že bych takhle o někom uvažoval. Každopádně už na něm bylo vidět, že se zajímal o různé prvky kondiční přípravy. Jako jeden z mála nosil vlastní sporttester, což v té době nebylo běžné. Pamatuju si, že chodíval sám běhat a kondici měl skvělou. Je to dobrej kluk, stejně tak býval i fotbalista.

V Žilině jste se s ním ale o rok minul...

Já tam hrál za Pavla Hapala, nicméně jsem ho zažil jako trenéra soupeře. Adrián koučoval Žilinu a já působil v Banské Bystrici, tuším. Budoval tam mladý tým, kdy málem se sestoupili a zachraňovali se nějak až v posledních dvou kolech. Nakonec z té cesty vzešly úspěchy.

Byl na žilinském mužstvu vidět jeho rukopis?

Těžko říct, jestli přímo rukopis... Žilina je v rámci top tří klubů na Slovensku, takže fotbal vždycky předváděla dobrý. Ať už za Pavla Vrby, tak potom za Hapala, kdy hrála Ligu mistrů. Adrián ale dal šanci mladým klukům, pracoval s nimi a vyprofiloval je až na dnešní výborné hráče. Třeba Škriniara a další.

Plzeňští trenéři posledních 10 let Pavel Vrba

157 zápasů (říjen 2008 - prosinec 2013)

výhry: 93, remízy: 38, prohry: 26 Dušan Uhrin ml.

17 zápasů (prosinec 2013 - srpen 2014)

výhry: 10, remízy: 6, prohry: 1 Miroslav Koubek

31 zápasů (srpen 2014 - srpen 2015)

výhry: 22, remízy: 4, prohry: 5 Karel Krejčí

26 zápasů (srpen 2015 - květen 2016)

výhry: 22, remízy: 0, prohry: 4 Roman Pivarník

22 zápasů (květen 2016 - duben 2017)

výhry: 15, remízy: 5, prohry: 2 Zdeněk Bečka

8 zápasů (duben 2017 - květen 2017)

výhry: 5, remízy: 2, prohry: 1 Pavel Vrba

85 zápasů (červen 2017 - prosinec 2019)

výhry: 55, remízy: 17, prohry: 13

Dokážete specifikovat, jakým stylem tým vedený Guľou většinou hrál?

Co si vybavuju, tak praktikoval fotbal založený na rychlém přechodu do protiútoku, i v postupném útoku ale byli hodně silní. Což znamená, že výborně řešili situace na malém prostoru, výborné krátké přihrávky, velký pohyb hráčů. Má hru založenou na kvalitě, tu vyžaduje na každém postu. Potřebuje konstruktivní stopery a beky, kteří jsou rychlí a dynamičtí. Takový je teď ale trend, všichni trenéři ve špičkových českých klubech by měli mít takovou filozofii.

Vidíte na něm nějaké podobnosti s odcházejícím Pavlem Vrbou?

Adriána jsem jako trenéra nezažil, ale myslím, že po lidské stránce to bude dobrý, komunikativní kouč. Bude lpět na detailech, ať už z hlediska kondice nebo stylu, který chce hrát. Každý trenér a sportovec je jiný. Pavel Vrba byl svůj, specifický. Úplně stejné prvky bych tam nehledal, možná v pojetí ofenzivní fáze, kdy i Adrián chce hrát po stranách.

Jak náročné pro něj bude Vrbu v Plzni nahradit?

Musím říct, že Pavel Vrba toho dokázal opravdu hodně. Je to velmi úspěšný trenér a možná až v budoucnu se pořádně docení, co se mu povedlo. Z provinčního klubu dostal Plzeň na výsluní. Každý rok hraje o titul a evropské poháry. Adrián to bude mít hodně těžké, klub už je totiž stabilizovaný a vybudovaný. Nároky tam už teď budou vždycky jen ty nejvyšší.

Adrián Guľa

Myslíte, že dostane potřebnou dobu nehledě na výsledky, aby si mužstvo uzpůsobil?

Jsem přesvědčený, že několikrát seděl s vedením Plzně, které mu dá čas, aby si vytvořil kádr směrem do budoucna. Třeba to bude i trvat, ale prostor by dostat měl.