K Vrbovi mám velký respekt, už jsem mu i volal, přiznal nástupce Guľa

Ale ještě než začal odpovídat na dotazy, vzal si slovo. „Na začátek bych vám chtěl všem popřát všechno nejlepší do nového roku,“ řekl rodák z Nováků, jenž si během své aktivní kariéry zahrál za Opavu, Jablonec či Viktorii Žižkov.



A pak už se rozjel. O přípravě, ambicích pro zbytek sezony i svém předchůdci Pavlu Vrbovi, kterého velmi respektuje.

Už se těšíte, až s mužstvem poprvé vyjdete na hřiště?

Jsem poctěný, že volba vést takový tým padla na mě. Práce v klubu je trochu jiná než v reprezentaci (dosud působil u slovenské jedenadvacítky). Těším se na trávník, hráče i ten celkový proces.

Dříve jste byl spojovaný i se Spartou a Slavií. Proč to tehdy nevyšlo?

Jednání porovnávat nebudu. Jsem teď šťastný, že jsem trenér Viktorie Plzeň. Zbytek je minulost. Pokud se ale o vás jako o trenéra zajímají ze zahraniční ligy, tak vám to dává další motivaci, abyste se zlepšoval. A proč jsem tu? Zlákala mě velikost klubu a profi přístup lidí, kteří mě oslovili. Cítil jsem, že pokud je zájem takto enormní, tak je pravý čas, abych se posunul. Věřím, že tahle společná etapa bude úspěšná.

V Žilině jste se proslavil zapojováním mladých hráčů do hlavního mužstva. Budete plzeňský kádr, o kterém se dlouhodobě mluví jako o přestárlém, omlazovat?

Přicházím s nějakým štítem ze své minulosti. Pokud ale pracujete na svých projektech, tak nemáte tolik času vnímat všechno kolem sebe. Aspoň já tak tedy funguji, takže nevím, co se o Plzni říkalo. Budu se snažit pracovat naplno a s hráči, kteří chtějí makat, zlepšovat se, jsou otevření a přístupní. Věkový limit není. Velmi rád jsem pracoval i s fotbalisty, kteří měli nějaké zkušenosti, obzvlášť reprezentační. Pokud je hráč z jakékoliv věkové kategorie připravený hrát, tak prostě bude.

Měl jste po podpisu smlouvy ještě příležitost ovlivnit podobu zimní přípravy?

Trošku jsme ji museli upravit, to je přirozené. Nechtěli jsme hned na začátku hrát zápas, který byl původně naplánovaný. Všechno se ale dalo zařídit. Zůstalo nám soustředění ve Španělsku, soupeře ještě dolaďujeme. Okamžitě chceme navnímat hráče z pohledu nejen fyzického, ale i technického a taktického. Chceme stavět na těch dobrých věcech, které mužstvo jednoznačně mělo.

Dokážete už odhadnout, v jakém stavu mužstvo přebíráte?

Trenér Vrba tu nechal jasné a silné dědictví. Má můj obrovský respekt. Zároveň bychom do hry rádi etablovali takové principy, které by nám mohly pomoct nejen v tom, že se budeme zlepšovat, ale že budeme i vítězní a úspěšní. Naběhneme na tréninkový rytmus, který máme s realizačním týmem osvědčený. Věřím, že jej kluci přijmou.

Spojil jste se s Pavlem Vrbou?

Volal jsem mu, protože můj respekt k němu je velký. A nejen teď, když dosahoval úspěchů, ale trvá už od doby, kdy mě trénoval. Bavili jsme se spolu, patří to do trenérské etiky. Ale i lidsky je mi velmi blízký. Vždy byl otevřený a snažil se mi pomoct, takže ano, mluvili jsme spolu a jsem rád, že tomu tak bylo.



Jedinou prozatímní posilou je Marko Alvir, spekuluje se o možném nákupu brankáře Martina Vantruby ze Slavie.

Vantruba určitě nepřijde. Za Marka Alvira jsme rádi, navíc další nová krev přijde do mužstva v podobě hráčů vracejících se z hostování. Dostanou prostor, šanci. Uvidíme, jakým způsobem se bude vyvíjet Christián Herc, který zatím neměl vytížení. V uvozovkách ho také můžeme považovat za nového hráče. Nejprve dáme všechnu energii do hráčů, které máme teď k dispozici, a pak průběžně uvidíme, jestli bude třeba do kádru vstupovat.

Jakým stylem hry byste se rád prezentoval?

Každý trenér na tiskovce říká, že chce hrát ofenzivně, ale vyváženě... Nejsem výjimka. (úsměv) Chci, abychom více využívali křídelní prostory a rychleji reagovali po ztrátě míče. Nejprve ale musím vše vysvětlit hráčům.

Máte nějaké vytyčené cíle pro tuto sezonu? Ztráta na vedoucí Slavii je přeci jen monstrózní, na titul už to zřejmě nebude.

S ambicemi klubu se ztotožňuji. Pracovitost, náročnost, nárůst výkonnosti. A musíme udělat maximum, abychom vyhráli pohár a v lize dosáhli takových výher, které potěší fanoušky a lidi oddané klubu. Jedním kritériem je i samotné zlepšování hráčů, čímž se zlepšuje i celé mužstvo nejen z pohledu tabulky.

Tušíte, kolik hráčů byste si rád ponechal v týmu pro start jara?

Normálně pracuji s dvacetičlenným kádrem do pole a třemi brankáři, ale teď jsem ve specifické situaci. Přicházíme v rozběhnuté sezoně do týmu, kde potřebujeme vidět dost hráčů osobně. Podmínky tady nám to dovolují, máme k dispozici minimálně dvě tréninkové plochy, což je super. Umíme si s tím organizačně poradit. K zeštíhlení by mělo dojít před soustředěním, ale je třeba nechat nějaké věci otevřené.

Váš předchůdce ve Viktorii dlouhodobě praktikoval rozestavení 4-2-3-1. Budete na něm něco měnit?

Rozestavení je pro mě jen organizace hráčů na nějakém papíře. Pro mě je podstatné, aby byli schopní na postech rotovat. Pokud to bude třeba 4-3-3, tak i to má různá pojetí. S jedním štítovým záložníkem, se dvěma, s otočeným trojúhelníkem... Z určitých principů můžeme vycházet, ale provedeme kroky, které budou pro chlapce nové. Bude důležité, jak je vstřebají. Potřebujeme je vidět, abychom zjistili, co jim bude sedět. Naše šablona a představa je jedna věc, ale musíme to vtěsnat do typologie hráčů, které máme k dispozici. To je také závislé na zdravotním stavu. Je možné, že se objevíme v přibližně stejném rozestavení, ale s jinými úkoly.