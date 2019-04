Omlouvám se, to se nesmí stát. Sparťanský kouč těžko hledal slova

Sparta v neděli v 29. kole Fortuna ligy zkolabovala. I když z posledních čtyř kol vyhrála jen jednou, pořád je nejlepším mužstvem jara.

„Myslím si, že to byl asi nejhorší domácí výkon, co jsem za ta léta na Spartě zažil,“ přemítal Ščasný.

Čím si ho vysvětlujete? Mnoha absencemi?

Nemá vůbec smysl řešit, jestli nám někdo chyběl. Hráli jsme přece doma s Karvinou...

A nezvládli to. V čem je tedy chyba?

Byli jsme připravení na to, co soupeř hraje. Věděli jsme, jak máme hrát my a co máme hrát. Ale strašidelné chyby nás hodily do paniky. To se nesmí stát.

Je vidět, že Dočkal a tentokrát i Kanga chybějí víc, než jste si ochotní připustit. Souhlasíte?

Když máte v týmu nadstandardní hráče a ti pak nehrají, tak samozřejmě chybí. Ale to nemá nic společného s tímhle zápasem. To neznamená, že neporazíme Karvinou a podáme takový výkon.

Po delší době dostali šanci Radakovič, Čivič, Chipciu. Nenaložili s ní dobře. Co vám to ukazuje?

Bylo by nefér to svádět na hráče, kteří nastoupili a předtím delší dobu nehráli. V poločase bylo na vystřídání devět deset hráčů a oni to vědí. Ale proč to tak bylo, to vám teď nedokážu říct. Musíme si to rozebrat.

A ve středu vás čeká semifinále poháru na Slavii. Vrátí se vám někdo z marodů?

To je strašně důležitý zápas, ale s kým můžeme počítat, teď ještě nevíme.Těch absencí bylo dost, jestli se to do středy změní, nejsem schopen teď říct. Samozřejmě, přibude Kanga, který v lize stál za karty.