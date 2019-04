Sparťanský kapitán Costa: Všechno špatně. Můžeme prohrát, ale ne takhle

„Od začátku se pro nás všechno vyvíjelo špatně,“ hlesl zimbabwský obránce. „Nedokázali jsme podržet míč, zápas jsme neměli pod kontrolou a nevytvářeli jsme si šance. Bylo to od nás opravdu špatné.“

Proč jste v sobě nenašli sílu zápas otočit?

Snažili jsme se o to ve druhém poločase, ale když jsme dostali rychle třetí gól, zase nás to srazilo. Snaha nám nechyběla, ale ztratili jsme strašně moc míčů a neměli zápas pod kontrolou. To byl největší problém.

Je porážka velkou komplikací do zbytku sezony? Nesrazí vás psychicky?

Pro nás je každá porážka problém. Hlavně v zápase, který hrajeme doma. Můžeme prohrát, ale ne takovým stylem. Jasně, je to fotbal, někdy prohrajete, to se stává, ale my jsme Sparta a nečeká se od nás, že budeme prohrávat takhle.

Všiml jste si skandování fanoušků? Ironicky volali: Hoši, děkujem.

Já fanoušky chápu. Přijdou, chtějí nás vidět a podpořit, my hrajeme doma a oni čekají, že uvidí dobrý zápas. Pokud pak vidí to, co jsme předvedli tentokrát, chápu, že jsou naštvaní. Čeká se, že předvedeme něco víc.

Ve středu hrajete pohárové derby se Slavií. Bude těžké se po takovém výsledku připravit?

Karviná je pro nás už teď historie. Musíme se dát zase rychle do kupy, zase se nastartovat a připravit. Musíme držet pospolu, jako doteď. Prohráli jsme jako tým, ne kvůli individuálním chybám. Celá naše hra byla špatná, takže se musíme dát dohromady a být na Slavii připravení.