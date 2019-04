Hoši, děkujem! Fanoušci Sparty zaplavili Letnou hořkou ironií

„Asi nejhorší domácí výkon, co jsem za ta léta na Spartě zažil,“ uznal rozčarovaný trenér Zdeněk Ščasný, na kterého se zase po čase snesla zloba fanoušků.

Nejdřív se pískalo.

Pak fandové kouče vyháněli pokřikem „Ščasný ven“, který přitom během jara postupně vymizel.

A nakonec si už z blamáže jen dělali legraci. Za stavu 0:3 pro Karvinou začali skandovat ironicky, týmu se posmívali.

Jako by ztratili chuť se rozčilovat. Z tribun se nesly chorály, které jindy zní při vítězství, ale tentokrát měly příchuť marnosti.

Hoši, děkujem!

Nula tři je dobrej výsledek!

My tu ligu stejně vyhrajem!

Fanoušci dokonce nechali na pokoji i karvinského kouče Františka Straku, který si je před osmi lety znepřátelil, když přijal nabídku Slavie. Na Letnou se vrátil jako král a lidem po utkání děkoval.

„Je to pro mě úleva. Co jsem udělal, za to jsem si nesl následky,“ zavzpomínal. „Chápu, že publikum dnešní výsledek bolí, ale snad mi odpustili a bude to mezi námi zase fajn.“

V neděli se skutečně mohlo zdát, že se spíš sparťanský kotel usmíří se Strakou, než že si najde cestu zpět k současnému kouči Ščasnému a k hráčům, kteří zklamali.

Jako kolovrátek se pořád opakuje stejný scénář: Sparta dá lidem naději, že zítra bude líp. A vzápětí se sama srazí nepochopitelným výpadkem.

Mysleli jste si, že je na správné cestě? Vyléčená? Na jaře to tak dlouho vypadalo, protože do něj vstoupila šesti výhrami v řadě, což se nikomu jinému nepovedlo. Přesvědčivě přejela Plzeň, a dokonce se chvíli zdálo, že by ji třeba ještě mohla nahánět v boji o druhé místo a porvat se o vstupenku do předkola Ligy mistrů.

Ale kdepak, tahle možnost je dávno pryč. Teď musí Sparta naopak koukat za sebe, aby v nadstavbové části vůbec udržela třetí příčku, ke které se upíná.

Z posledních čtyř zápasů vyhrála jen jednou, dvakrát nechala soupeři všechny body. V neděli je na Letné senzačně urvala o záchranu bojující Karviná - a ještě víc než porážka zarazil hrozivý sparťanský výkon.

Že chyběly kromě dlouhodobě zraněného Dočkala i další opory Kanga, Tetteh či Štetina? To ani v nejmenším nemůže omluvit trapas, který fanoušci museli sledovat. Skóre vyznívá ještě milosrdně, protože Karviná dvakrát minula prázdnou bránu a v závěru debakl zmírnil parádní ranou náhradník Hašek.

Tehdy se jedinkrát z tribun aspoň chvíli nesl potlesk. A sparťané se ani nedivili, že na ně jinak fanoušci pískali a v závěru se jim vysmívali.

„Chápu je. Můžeme prohrát, někdy se to stane. Ale nesmí to být takovým stylem,“ zlobil se po utkání kapitán Costa.

„Nevím, co říct. Ostuda? Asi jo,“ hlesl záložník Martin Frýdek a zapíchl zrak do země.

A to Spartu už ve středu čeká další derby se Slavií: tentokrát v semifinále poháru, kde se pokouší zpackanou sezonu zachránit. Štěstí má v tom, že ani vedoucí tým ligy velikonoční víkend vůbec nezvládl: s na jaře trápícím se Zlínem prohrál 0:1.

K nadšenému výkonu z druhého poločasu proti Chelsea měli slávisté daleko a kouč Trpišovský po utkání jen zklamaně vydechl: „Zlín je krásné město, fandím hokejistům, ale fotbalově je to pro mě noční můra. V první lize jsem tu ještě nevyhrál.“

Slavia by měla také zpozornět, protože i ona z posledních čtyř zápasů v lize zapsala jediné vítězství.

O víkendu favorité ztráceli ve velkém, ale Plzni, byť v Příbrami jen remizovala, se i jeden plusový bod bude hodit: ztrátu na první místo srazila už jen na čtyři body. A to s blížícím se startem nevyzpytatelné nadstavby, kde si to o titul rozdá šest nejlepších týmů, nevypadá jako nesmazatelný odstup.