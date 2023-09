Látal: V týdnu v Domažlicích jsme byli skoro mrtví, tohle je velká úleva

„Jsme za tu výhru strašně rádi. Nejen pro mě, ale samozřejmě i pro hráče je to obrovská úleva,“ prohlásil Látal.

„V kabině ta série bez výhry byla znát, ležela na nás velká tíha. Na tiskovkách jsem předtím několikrát říkal, že jsme neodehráli špatné zápasy, ale bez výhry. Ale teď jsme konečně začali proměňovat šance a dali krásné branky,“ pochvaloval si jablonecký kouč. Po minulé sezoně nahradil na lavičce severočeského klubu Davida Horejše.

Proti Slovácku jste určitě nebyli favoritem, s čím jste do zápasu šli?

Měli jsme určitě trochu obavy, protože jsme ve středu odehráli těžký pohárový zápas v Domažlicích, kde jsme hráli třicet minut v prodloužení navíc. K tomu byly i nějaké problémy se zdravotním stavem mužstva. Navíc jsme samozřejmě měli všichni v hlavách, že jsme spoustu zápasů nevyhráli, takže jsme do toho sice šli s odhodláním, ale i s tím, že nás čeká silný, nepříjemný a agresivní soupeř z pátého místa tabulky.

Čím jste duel se Slováckem rozhodli?

Hlavně nám vyšel vstup do zápasu. V úvodních dvaceti, třiceti minutách jsme velmi dobře kombinovali, zejména po naší pravé straně díky Štěpánkovi s Čanturišvilim a podařilo se nám vstřelit dvě branky. To nás hodně uklidnilo a ještě jsme ve druhém poločase mohli přidat třetí gól, když šel Chramosta sám na brankáře, ale trefil ho do obličeje. To byla škoda, mohli jsme se ještě více zklidnit. Utkání jsme pak dohrávali trošku zatažení, Slovácko se k nám dostávalo nakopávanými míči, ale myslím, že se potvrdilo, že defenziva nás předtím zdobila a byla dobrá. Kdybychom měli nějaké výhry a body navíc, tak každý tu naši defenzivu a stoperskou dvojici hodnotí velice dobře. Při té špatné sérii to nebylo tak vidět, ale ti kluci hrají fakt dobře. Prostě jsme rádi, že jsme to zvládli s nulou a doufám, že z nás po dnešku už všechno spadne.

Poprvé nastoupil v základní sestavě mladý útočník Matouš Krulich a hned dal svůj premiérový a pro tým velmi důležitý gól. Co říkáte na jeho výkon?

Jsem za něho moc rád. Přiznám se, že jsme se se štábem do poslední chvíle rozhodovali, jestli nasadíme do hry jeho nebo Drchala. Nakonec jsme se rozhodli pro Matouše, protože měl v nohách míň kilometrů z Domažlic. A také proto, že je aktuálně takový agresivnější, dynamičtější, víc toho naběhá, je nebezpečnější, tak jsme vsadili na něj a to se nám dneska vyplatilo. Drchal má trochu smůlu a takové období, kdy se nemůže trefit.

První výhra přišla na konci první třetiny základní části, dá se říct, že vám teď začíná nová sezona?

Kéž by to byla pravda. Já si myslím, že nám strašně pomohlo to pohárové utkání v Domažlicích, tam už jsme totiž byli skoro mrtví. Nám se nepodařilo ani proti deseti dát vítěznou branku, po prodloužení to došlo do pokutových kopů, což je loterie. Nakonec se nám podařilo postoupit a já jsem si řekl, že to byl ten zápas, kterým bychom to mohli zlomit a nastartovat nové období.