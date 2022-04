Zničený kouč Vrba: Divíte se mi, že jsem zklamaný? Jsem jen člověk

Na zápasech na Letné si Vrba zakládá, dává si záležet. Opakuje, že před vlastními fanoušky je důležité vyhrávat a dělat jim radost.

Jenže v sobotu večer Sparta odehrála nejhorší domácí zápas v sezoně, v druhém kole nadstavbové části Fortuna ligy remizovala s Hradcem Králové 1:1.

Na první Plzeň ztrácí pět bodů a odehrála o zápas víc. Do konce sezony může získat už jen o devět bodů a to ji čekají duely v Plzni, se Slováckem a na Slavii.

„Nevyšlo nám to,“ prohodil Vrba. Odpovídal krátce, stručně. Bylo vidět, jak ho výkon a výsledek úplně rozhodil a naštval.

Byl to nejslabší domácí zápas sezony?

Máte pravdu.

Jak je možné, že neporazíte Hradec, když se můžete přiblížit druhé Slavii na jediný bod?

Stane se to. Minule se to s Hradcem stalo právě i Slavii. Prostě to někdy tak vyjde.

Co s tím před středečním finále poháru na Slovácku lze udělat? Tým působil až odevzdaně.

Nevím, jestli odevzdaně. Ale je pravda, že jsme odehráli nepovedené utkání.

Co vám to před „zápasem jara“ ukázalo?

Neukázalo nám to vůbec nic, spíš naopak nám to zamotalo hlavu.

Co bylo špatně?

Vůbec se nám utkání nepodařilo. Doufám, že to ve středu bude něco jiného. Lépe řečeno, musí to být jiné.

Stalo se vám to v krátké době už podruhé. Po pěti vítězných zápasech jste v závěrečném kole základní části selhali v Olomouci. A teď, když jsme mohli ligu zdramatizovat, ztratíte doma s nováčkem.

Věřili jsme, že bychom na vítěznou sérii mohli navázat, přiblížit se ke špičce. Je to pro mě velké zklamání, že jsme to nedokázali.

Při rozcvičení se zranil Hložek. Jak to s ním s výhledem na středeční finále poháru vypadá?

Cítil problém a nechtěli jsme riskovat, aby se mu zdravotní stav zhoršil. Věřím, že bude k dispozici.

Ani na lavičce nebyl útočník Pulkrab, který oznámil, že nehodlá podepsat novou smlouvu a po sezoně ze Sparty odejde. Jak vám to nabouralo plány?

Je zbytečné mluvit o mých plánech, o tom, co bych plánoval. Je to otázka na Matěje, jakou cestou se chce vydat. Já za něj mluvit nebudu.