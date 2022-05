Slovácko může, Sparta musí. Ve finále poháru jde o výhodnější nasazení v Evropě

Patří k širší domácí fotbalové elitě, ale ne na absolutní špičku. Jsou jistými účastníky příštího ročníku evropských pohárů. Slovácko a Sparta se ve středu večer utkají o triumf v českém poháru. „Kdyby se nám to povedlo, byl by to sen,“ říká Martin Svědík, trenér Slovácka.