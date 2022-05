Vrba a Sparta: kotoul po Rapidu i nová smlouva. V závěru už jen zmar a křeč

Bylo to jen pár dnů po vítězném derby, na které všichni sparťané čekali přes pět let. Odvážná slova i cíle. „Je pro nás výzvou zastavit slávistickou éru posledních let,“ hlásil trenér Pavel Vrba a dodal: „Jsem maximalista, takže pokud se mi to nepodaří, zřejmě by to muset zkusit někdo jiný...“