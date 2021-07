Spokojený Vrba: Základní sestava soupeře unavila a mladí dravci ho dorazili

„Zápas se nám vydařil. Chleba se samozřejmě lámal až v druhém poločase, kdy jsme přidali další dvě tři branky. Už v tom prvním jsme ale hráli velice dobře kombinačně a měli jsme i lepší držení míče. Jsem rád, že kvalita se nakonec ukázala,“ říkal spokojený Vrba.

Zápas s Rapidem rozhodla letní posila Jakub Pešek, i v Liberci dal proti svému bývalému týmu vítěznou branku. Nepřekvapilo vás, jak rychle se začlenil do týmu?

Měli jsme ho vytipovaného a věděli jsme, že je to dobrý hráč a může nám pomoct v ofenzivě. Takže ne, nepřekvapilo mě to. Péša byl už delší dobu v hledáčku některých klubů a jsem rád, že se jeho přestup k nám podařil.

Zápas jste rozhodli po příchodu čerstvých hráčů Karabce, Hložka a Součka. Povedená střídání, že?

Musíte taky trošku uznat, že ti první, co tam byli úvodních šedesát minut v tom počasí unavili soupeře a ti čerství dravci ho pak dorazili. Takže je to zásluha i těch, co tam byli předtím. Odpočatí mladíci pak naše vítězství potvrdili.

Jak hodnotíte výkon obránce Filipa Panáka, který po vleklých trablech s kolenem nastoupil v lize od začátku utkání po téměř třech letech?

Jsem rád, že po těžké cestě, kterou absolvoval v posledním období, je zdravotně stoprocentně fit. Ukázal se, hrál velmi dobře a důrazně. Je to dobře nejen pro něj, ale pro Spartu a celý český fotbal. Přeju mu, ať pokračuje v takových výkonech a hlavně ať mu vydrží zdraví.

Výhra 5:0 v Liberci, ideální výsledek před bitvami s Monakem?

Určitě je lepší, když do tak těžkého utkání vstupujete po dobrém výsledku. Ale na druhou stranu nás čeká úplně jiný zápas. Kvalita Monaka je někde jinde než kvalita Rapidu a jinde než Liberce. Bude to zkouška ohněm a musíme si přiznat, že nejsme favoriti dvojzápasu. Na druhou stranu jsem zažil spoustu utkání, kdy to favorité měli s outsidery strašně těžké. Doufejme, že to tak bude i příští týden.