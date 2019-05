Pane Křetínský, počkejte, žertoval Vrba. Jestli zůstane v Plzni, neřekl

Šéf Sparty, která hledá nového trenéra, na druhém konci linky samozřejmě nebyl, nicméně Vrba, jeden z kandidátů na uvolněný post na Letné, se vtipnou vsuvkou šikovně vyhnul odpovědi.

„Budu to vědět za pět minut,“ pokrčil rameny s úsměvem.

A pokračoval v hodnocení vítězného zápasu: „Ceníme si každého vítězství. Jsem rád, že jsme v Liberci vyhráli, protože to určitě nebylo jednoduché utkání.“

Ale vzhledem k tomu, že si v současně hraném duelu v Ostravě zajistila Slavia mistrovský titul, pro vás musí být výhra poněkud hořká, ne?

Nemám důvod být zklamaný. Liberec hrál o poháry, přesto jsme ho dokázali porazit. Zas tak často se nestává, aby mužstvo, které nehraje o nic, uspělo u mužstva, které hraje o něco.

Proč vám to letos nevyšlo na titul?

Rozhodující byl asi zápas na Slavii, kdy jsme v 75. minutě za stavu 0:0 neproměnili stoprocentní gólovou příležitost. Slavia pak dotáhla utkání do vítězného konce. Snažili jsme se jí situaci zhoršit, aby to neměla tak jednoduché. Musíme ale respektovat, že Slavia holt hrála výjimečnou sezonu, neztrácela body a získala titul, který jí právem patří. My se musíme snažit, abychom byli v příští sezoně lepší.

Jak celkově hodnotíte plzeňskou sezonu?

Z mého pohledu zas tak špatná nebyla. Uhráli jsme obrovský počet bodů, uspěli jsme v Lize mistrů, kde jsme získali sedm bodů, což se nám stalo poprvé. Já budu hodnotit sezonu jako úspěšnou.

Vedení klubu to vidí stejně?

To se musíte zeptat vedení. Bavíme se spolu o různých věcech, ale jestli je to zklamání, nebo ne, to jsem zatím neslyšel.