Fotbalová liga: Opava, nebo Příbram se mohou zachránit. Hrají i Bohemians

Pozná liga prvního účastníka baráže? Další mužstvo, které se zachrání? Nebo se o všem rozhodne až příští týden v posledním nadstavbovém kole? I takový může být scénář v napínavém finiši skupiny o udržení.

Jistotu a klid může mít po sobotním utkání Opava, nebo její soupeř z Příbrami. Domácí potřebují k záchraně vítězství, v případě remízy musejí spoléhat na porážku Bohemians v nedaleké Karviné.

Hosté se zachrání pouze za předpokladu, že získají tři body a Bohemians žádný.



Pražané, kteří v týdnu prohráli v Ďolíčku právě s Příbramí vysoko 1:4, zabředli do nečekaných potíží. Vždyť do skupiny o záchranu vstupovali z nejlepší výchozí pozice, do poslední minuty základní části bojovali o posun do prostřední skupiny o Evropu, ale teď jim vážně hrozí nevyzpytatelná baráž.



Té se ještě teoreticky může vyhnout Karviná, která by však musela ve zbývajících dvou kolech získat šest bodů a k tomu doufat, že Příbram oba své zápasy prohraje.



Už během týdne si záchranu zajistili fotbalisté Slovácka, naopak Dukla se po osmi letech s nejvyšší soutěží rozloučí.

V neděli pak může liga poznat i svého šampiona: Slavii stačí v Ostravě získat bod, aby mohla slavit. Se stejným soupeře se o tři dny později utká i ve finále domácího poháru v Olomouci.

Ve skupině o titul v neděli od 15 hodin hrají také duely Liberce proti Plzni a Sparty s Jabloncem.

Už v pátek vstoupili vítězně do úvodního finále prostřední skupiny o Evropu fotbalisté Zlína, kteří před domácími fanoušky porazili Mladou Boleslav 3:1. Odveta se hraje o týden později.

Úspěšnější z dvojutkání si zahraje se čtvrtým (Jablonec), nebo pátým (Liberec, nebo Ostrava) týmem skupiny o titul kvalifikační duel o účast v 2. předkole Evropské ligy.