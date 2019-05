Vrba ve Spartě? Šádek: Nevidím nic, co by nasvědčovalo koučovu odchodu

„Já jsem přesvědčený, že Pavel Vrba v našem klubu bude pracovat i nadále, má smlouvu do 30. června 2020,“ prohlásil Šádek na setkání s novináři u příležitosti vstupu plzeňské Viktorie do světa esportu.

Takže Pavel Vrba povede plzeňskou Viktorii i v příští sezoně?

Já jsem překvapený, že tahle otázka vůbec zaznívá, byť se v médiích objevují různé spekulace. Já mám s Pavlem Vrbou poměrně dobrý vztah, i když se mnohdy píše něco jiného. Ale to je dané mojí náročností na lidi, se kterými pracuju. Nevidím nic, co by nasvědčovalo tomu, že by někam odcházel.

V právě končící sezoně skončíte druzí. Jak to hodnotíte?

Druhé místo je pro Plzeň úspěchem, i když nebudu říkat, že jsme nechtěli titul. Každý, kdo mě zná ví, že vždycky mířím nejvýš. Ale je potřeba uznat sílu Slavie, která byla letos lepší než my. Nám nezbývá, než jí pogratulovat. A teď je na nás, abychom se připravili na další sezonu a posunuli se zase před ně.

Jako obhájce titulu neberete druhé místo jako neúspěch?

Považovat ligové stříbro za neúspěch by byl hřích a musel bych si dát venku facku. Druhé místo a kvalifikace o Ligu mistrů není pro náš klub za trest. My jsme spokojení, ale uznávám, chtěli jsme být první.

Takže?

Z mého pohledu byla ta sezona úspěšná, ať už v Lize mistrů, nebo na domácí scéně, kde jsme nasbírali rekordní počet bodů. Nebylo to však úplně optimální, je tam spousta věcí, na kterých musíme zapracovat, aby to nebylo z naší strany tak silové. Já si vždycky najdu něco, abychom mohli být silnější, lepší.

Kdy jste si definitivně řekl, že je titul ztracený?

Až po remíze Slavie v Ostravě. Ale už po naší porážce v Edenu bylo jasné, že to budeme mít těžké. Dá se říct, že tam jsme titul ztratili, když Kovi (Kovařík) trefil tyčku a pak jsme třikrát inkasovali. Bylo mi jasné, že Slavia má natolik zkušený tým, aby si to pohlídala. Je třeba ale sportovně uznat, že byla lepší, my jsme ji naháněli celou sezonu.

Liga letos vrcholí nadstavbou. Jak na nový model nahlížíte?

Asi jsme od toho všichni čekali malinko víc. Ale na kritiku je brzy, je potřeba být opatrní a zkusit ji za rok posunout o krok dál.