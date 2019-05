PONEDĚLNÍK: Když se ligovým fotbalistům vyplatí odolat cizině

Kredit pro oba trenéry - slávista Jindřich Trpišovský i plzeňský Pavel Vrba odvedli se svými týmy kus práce.

Bude zajímavé pozorovat, jakými změnami oba mančafty projdou. A jestli Vrba zůstane na lavičce Viktorie, nebo zamíří do Sparty, což by byla pikantní výzva.

Pravděpodobná je však stále varianta, že na Letnou zamíří olomoucký Václav Jílek a na lavičku Sigmy by mohl usednout Radoslav Látal. S Vrbou i Jílkem by Sparta získala experta, který má jasnou představu o herním plánu. Ať už ale Spartu bude trénovat kdokoli, potřebuje důvěru a čas. A taky aby se zpovídal jen sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému a nemluvilo mu do rozhodování víc lidí. To nadělá vždy neplechu.

Jsem zvědavý, zda Slavia udrží klíčového záložníka Tomáše Součka, jehož čísla a přínos týmu z pozice defenzivního záložníka jsou famózní. Nejlepší hráč sezony.

Sešívaní si jej cení minimálně na 10 milionů eur, což rozhodně není přemrštěná cifra. Podobnou hodnotu má kdejaký hráč z průměrného týmu v lepších evropských soutěží a je dobře, že top české kluby jim už dokážou konkurovat a hráčům nabízí i takové platy, že si nesednou na zadek z každého volání lákavé ciziny.

Součkovi bych další krok přál, aby vyrostl v ještě lepšího fotbalistu. Nikoli však na východ.

Platově Slavia, Sparta i Plzeň jsou pro domácí hráče natolik zajímavé (tím spíš, když jsou ve hře tučné bonusy z Ligy mistrů), že nemají zapotřebí odcházet do evropského průměru.

Například o plzeňského záložníka Tomáše Hořavu stál v minulosti klub z Francie, ale Hořavovi by se změna a rizika s tím spojené příliš nevyplatila.

Tuhle sezonu sice neměl extra povedenou, ovšem uplynulá dvě kola potvrdil, že by se Plzni po dobu dvou let, na které má kontrakt, ještě mohl vyplatit.

V jednatřiceti už zřejmě v top soutěži neprorazí. I když v tomhle věku odcházel ze Sigmy do bundesligového Bielefeldu Radim Kučera a v Německu strávil ještě pět sezon. Rozhoduje víc věcí než „jen“ peníze. Třeba ambicióznost hráče versus rodinná povaha.

Je suis Krob!

Otazníky v první nadstavbové části v historii soutěže ubývají. Hraje se pořád o kvalifikaci Evropské ligy. Po základní části devátý Zlín drží naději.

Výměna trenéra Romana Pivarníka za asistenta Jana Kameníka tým až neuvěřitelně zvedla. Zlínští sice nehrají tolik na balonu, ale začali makat a jsou dobře organizovaní. Vyšoupli Olomouc a na kahánku má i Mladá Boleslav. Odveta bude po domácí výhře ševců 3:1 pořádně zajímavá.

Zajímavé věci se dějí i v Teplicích, které už mají po hanebném debaklu 0:8 od Mladé Boleslavi po sezoně. Severočeský klub výstražně přeřadil do béčka zkušeného obránce Jana Kroba, proti čemuž se na sociálních sítích ohradil spoluhráč Tomáš Kučera.

Předčasně z hostování poslaly Teplice zpět do Slavie Jana Kuchtu a na odchodu jsou také Jan Hošek, Siim Luts, Daniel Soungole a David Bezdička. Ze zmíněných hráčů byl v základní sestavě při výprasku s Boleslaví jen Krob, ale tohle jistě není reakce jen na tento zpropadený zápas.

Byť závěrečné zápasy sezony Tepličtí (pod žádným tlakem) nějak neumí. Před třemi lety prohráli 0:6 v Olomouci, které to však k záchraně nakonec nestačilo.

Loni propadli doma s Brnem 1:4, které hrálo rovněž o záchranu. A teď totální výbuch...

„Dáváme tím jasně najevo, ať kabině nebo lidem, že nám to tady není jedno. V posledních čtyřech letech máme v závěru kolapsy, nezvládáme to. Musí se něco stát, aby už se to neopakovalo,“ prohlásil sportovní ředitel sklářů Štěpán Vachoušek.

Respekt pro Opavu i Jindřiška

Nejzajímavější bude v ligovém finiši boj o záchranu. Blahopřání míří do Opavy, která se vyhne ošidné baráži navzdory tolik těžkým okolnostem - ligu začala v brněnském azylu, trenér Skuhravý zdrhl do Dukly, klub trápily finanční potíže.

Nic z toho hráče nezlomilo. Doma teď porazili 2:1 Příbram, byť měli štěstí, že sudí Orel vyhodnotil pád příbramského Soldáta po zjevném obejmutí stopera Svozila jako simulování a místo penalty po druhé žluté kartě udiveného Soldáta v závěru vyloučil. Na druhou stranu příbramský Fantiš skóroval rukou - neúmyslně, ale u těla úplně nebyla.

Bojují i Bohemians, jež vyhráli díky trefě záložníka Josefa Jindřiška v Karviné. Osmatřicetiletý poctivý dříč tak oslavil prodloužení smlouvy s klokany o další rok. V klubu je už deset let. Stal se ikonickým bohemákem. Když ho v roce 2008 poslala Olomouc hostovat do Fulneku, nehádal bych, kolik sezon ho v první lize ještě čeká. Respekt.

Těším se na baráž, na mače o ligu. Druholigisté Jihlava s Brnem jistě rovněž, i když budou outsidery. Ale pojede se na krev. Českému fotbalu bych přál, aby zápasy o všechno měly podobnou atmosféru jako třetiligový (!) fotbal v Německu mezi Braunschweigem a Chotěbuzí.

O víkendu hrály v přímém televizním přenosu o záchranu soutěže před narvaným stadionem, na kterém bylo 22 745 diváků. Braunschweigu na rozdíl do hostů remíza 1:1 k záchraně stačila. Emoce byly úžasné.

Jiný svět. Sestup nepřeji nikomu, leč z pohledu diváckého (ne)zájmu Dukla Praha bude v lize chybět zřejmě nejméně lidem.

Pěkné ponedělí.