Kouč Priske: Důležitá výhra, jsem šťastný. Hráči vidí, že dřina se vyplácí

0:0 a 1:2 v kvalifikaci o Konferenční ligu s Vikingem Stavanger, 1:2 v ligové premiéře doma proti Liberci.

Mizerné výsledky uťala Sparta až v Českých Budějovicích v druhém kole nejvyšší domácí soutěže.

„Myslím si, že v minulých zápasech jsme hráli i líp, ale až tady jsme zvládli ty klíčové momenty. Pro hráče je to výborný signál, že tvrdá práce se vyplácí,“ řekl Priske na tiskové konferenci.

O čem ještě mluvil?

O netradičním rozestavení. „Začali jsme čtyři čtyři dva, nicméně i soupeř měl jiné rozestavení a my jsme se s tím nejdřív museli srovnat. Chtěl bych pochválit Peška s Daňkem, pro které to bylo složité. Po patnácti minutách jsme se přizpůsobili a hru kontrolovali.“

O výkonu Daňka, který poprvé nastoupil v základní sestavě. „Odehrál dobrý zápas stejně jako další kluci. Zejména Zelený se Sadílkem. Pravda, Kryštof roste každý den, každý týden, každým zápasem. A dnes to potvrdil. Měl dobrou přípravu. Dnes hrál úžasně hlavně v prvním poločasu, byl pro nás důležitým hráčem. Velmi dobře trénuje.“

O pozici Zeleného ve středu pole. „Může nastoupit kdekoli. Mohl by hrát na hrotu nebo i chytat a všude podá dobrý výkon. Role šestky, defenzivního záložníka mu sedí a nám dává další varianty. Rovněž bylo důležité, že po zranění už odehrál část zápasu Pavelka. Teď nedokážu říct, na kterém postu Zelený nastoupí další zápas, každopádně ho můžeme využívat na víc pozicích.“

O zranění Haraslína a Krejčího. „Jediné co můžu říct, tak že je to otázka několika týdnů a nejsou to dva týdny. Chtěl bych ještě zmínit, že zranění hráči i ti, kteří nemohli nastoupit, jsem za námi přijeli, i Honza Kuchta. Ukazuje to, že jsme jeden tým a všem na úspěchu záleží.“

O absenci Kuchty a jeho zástupcích na hrotu. „Nastupovat budou ti, kteří dobře a tvrdě trénují. Čvančara má jistě velký potenciál a talent, ale to není všechno. Potřebuje se dostat do zápasového rytmu, chyběl nám v důležité části přípravy.“

O pokynech v češtině. „Moc toho neumím, jen pár slovíček. Čeština pro mě není jednoduchá. I proto bych si přál, abychom tady strávili víc času a něco se z vašeho jazyka naučili. Ale teď je pro mě důležitější než čeština to, abych tým dobře připravil a dělal správně práci, kvůli které tady jsem.“